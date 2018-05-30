    Хоккейная команда из Новомосковска выиграла международный детский турнир. Тульская область, Фетисов, дети и подростки, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХоккейная команда из Новомосковска выиграла международный детский турнир

    Хоккейная команда из Новомосковска выиграла международный детский турнир

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    Хоккейная команда из Новомосковска выиграла международный детский турнир

    Хоккейная команда из Новомосковска выиграла международный детский турнир

    Хоккейная команда из Новомосковска выиграла международный детский турнир

      В Тульской области завершился международный детский турнир по хоккею. За победу сражались 12 команд из России, США, Германии, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Литвы и Эстонии.

      Первое место заняла команда «Виктория» из города Новомосковск. В финале она разгромила соперников из Литвы со счетом 10:2. Бронза — тоже у россиян. Третье место досталось команде «Север» из Мурманской области.

      Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Несмотря на определенные события, которые происходят на международной арене, все мы — большая дружная семья. И сегодня об этом говорил легендарный хоккеист Фетисов: наши дети показывают нам, взрослым, как нужно выстраивать отношения, как нужно дружить».

      После завершения чемпионата на лёд вышли легенды мирового хоккея. С международной детской сборной сыграли Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре и другие звезды спорта. На защиту ворот встал тульский губернатор Алексей Дюмин. Матч завершился дружеской ничьей — со счетом 7:7.

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