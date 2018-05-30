Адвокат Ярошенко почти месяц не может связаться с подзащитным

Адвокат отбывающего
20-летнее заключение в американской тюрьме россиянина Константина Ярошенко заявил, что уже три недели не может с ним связаться.
Алексей Тарасов, адвокат: «Мои попытки как адвоката установить контакт с Ярошенко за последние три недели не увенчались успехом. Контакт устанавливается с тюремным надзирателем. Мы ему и звонили и писали, просто нет ответов на эти запросы».
По словам адвоката, он пытается связаться с администрацией тюрьмы Форт-Дикс и требовать личной встречи или телефонного разговора со своим подзащитным.
Супруга Ярошенко Виктория ранее сообщала, что ее мужа из тюремной камеры на месяц перевели в карцер, якобы из соображений безопасности. По словам Виктории, это произошло после того, как на ее мужа напал другой заключенный. Но вместо того, чтобы отправить в спецблок зачинщика драки, директор тюрьмы закрыл в карцере российского летчика, объяснив это тревогой о его безопасности.
Алексей Тарасов: «Константин Ярошенко был перемещен в спецблок 30 апреля. Сообщений о том, что он был переведен из спецблока в другие условия содержания, не поступало. Вполне вероятно, что он по-прежнему находится там».
Ранее США ответили отказом на обращение о переводе летчика Константина Ярошенко в российскую тюрьму. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет добиваться перевода летчика Ярошенко в Россию через Генпрокуратуру РФ.
Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он планировал перевозить крупную партию кокаина, и на основании показаний спецагентов США приговорили россиянина к 20 годам тюрьмы.
По словам адвоката, он пытается связаться с администрацией тюрьмы Форт-Дикс и требовать личной встречи или телефонного разговора со своим подзащитным.
Супруга Ярошенко Виктория ранее сообщала, что ее мужа из тюремной камеры на месяц перевели в карцер, якобы из соображений безопасности. По словам Виктории, это произошло после того, как на ее мужа напал другой заключенный. Но вместо того, чтобы отправить в спецблок зачинщика драки, директор тюрьмы закрыл в карцере российского летчика, объяснив это тревогой о его безопасности.
Алексей Тарасов: «Константин Ярошенко был перемещен в спецблок 30 апреля. Сообщений о том, что он был переведен из спецблока в другие условия содержания, не поступало. Вполне вероятно, что он по-прежнему находится там».
Ранее США ответили отказом на обращение о переводе летчика Константина Ярошенко в российскую тюрьму. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет добиваться перевода летчика Ярошенко в Россию через Генпрокуратуру РФ.
Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он планировал перевозить крупную партию кокаина, и на основании показаний спецагентов США приговорили россиянина к 20 годам тюрьмы.
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