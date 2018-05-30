    СМИ: теннисист Беккер расстался с женой после многолетнего брака

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    СМИ: теннисист Беккер расстался с женой после многолетнего брака

    СМИ: теннисист Беккер расстался с женой после многолетнего брака

    СМИ: теннисист Беккер расстался с женой после многолетнего брака
  • Фото: Reuters © 2018

    • Немецкий теннисист Борис Беккер и его жена Лилли разводятся после почти девяти лет брака.

    Как передает Associated Press, о разводе бывшего чемпиона сообщил адвокат теннисиста

    Кристиан-Оливер Мозера, адвокат: Такое решение после 13 лет близких отношений и девяти лет брака было не из легких.

    По словам юриста, супруги будут жить раздельно, но продолжат вместе воспитывать 9-летнего сына Амадеуса.

    Борис Беккер женился на Лилли в июне 2009 года в Швейцарии. Тогда же пара объявила о предстоящем рождении первенца.

    Беккер, ставший в 1985 году самым молодым в истории победителем Уимблдонского турнира, завоевавший до завершения спортивной карьеры в 1999 году все возможные престижные титулы в теннисе и заработавший миллионы, задолжал кредиторам свыше 76 миллионов долларов. Звезду мирового спорта разорили расходы на разводы, неудачные инвестиции и экстравагантный образ жизни.

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