В Англии автобус столкнулся с двумя десятками машин

Массовое ДТП, в котором пострадали 14 человек, произошло в английском графстве Кент.

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На юго-востоке Великобритании произошла крупная автомобильная авария. В городе Дартфорд, недалеко от Лондона, автобус буквально смел на своем пути два десятка припаркованных машин. В полиции сообщили, что 14 человек получили ранения, им была оказана помощь на месте.



По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. Водитель автобуса задержан. Масштабная авария на несколько часов парализовала движение в центре Дартфорда.

