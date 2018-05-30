    В Англии автобус столкнулся с двумя десятками машин. Великобритания, ДТП, автобусы, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Англии автобус столкнулся с двумя десятками машин

    В Англии автобус столкнулся с двумя десятками машин

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    В Англии автобус столкнулся с двумя десятками машин

    В Англии автобус столкнулся с двумя десятками машин

    В Англии автобус столкнулся с двумя десятками машин

      Массовое ДТП, в котором пострадали 14 человек, произошло в английском графстве Кент.

      На юго-востоке Великобритании произошла крупная автомобильная авария. В городе Дартфорд, недалеко от Лондона, автобус буквально смел на своем пути два десятка припаркованных машин. В полиции сообщили, что 14 человек получили ранения, им была оказана помощь на месте.

      По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. Водитель автобуса задержан. Масштабная авария на несколько часов парализовала движение в центре Дартфорда.

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