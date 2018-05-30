В Приморье ищут пропавшего мальчика

Спасатели и полиция ищут
11-летнего мальчика, который пропал в Анучинском районе Приморского края.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю: «В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске мальчика 2007 года рождения, проживающего в селе Пухово Анучинского муниципального района, который в утреннее время 29 мая вышел из дома и до настоящего времени не вернулся».
По информации, опубликованной на сайте регионального управления МЧС, для проведения поисковой операции в село Пухово отправились сотрудники двух пожарных подразделений и поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда. В поисках ребенка задействованы десятки человек и 7 единиц техники.
По информации, опубликованной на сайте регионального управления МЧС, для проведения поисковой операции в село Пухово отправились сотрудники двух пожарных подразделений и поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда. В поисках ребенка задействованы десятки человек и 7 единиц техники.
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