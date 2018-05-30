    В Приморье ищут пропавшего мальчика

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    • Фото: 25.mchs.gov.ru
    В Приморье ищут пропавшего мальчика

    В Приморье ищут пропавшего мальчика

    В Приморье ищут пропавшего мальчика
  • Фото: 25.mchs.gov.ru

    • Спасатели и полиция ищут 11-летнего мальчика, который пропал в Анучинском районе Приморского края.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю: «В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске мальчика 2007 года рождения, проживающего в селе Пухово Анучинского муниципального района, который в утреннее время 29 мая вышел из дома и до настоящего времени не вернулся».

    По информации, опубликованной на сайте регионального управления МЧС, для проведения поисковой операции в село Пухово отправились сотрудники двух пожарных подразделений и поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда. В поисках ребенка задействованы десятки человек и 7 единиц техники.

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