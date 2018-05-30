Сколько миллионов россиян употребляют наркотики: расследование НТВ

Почему подростки оказываются в преступном бизнесе? И как выглядит антирейтинг регионов России?
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила запретить детям отказываться от тестов на употребление наркотиков. И эта довольно жесткая мера кажется вполне оправданной. Эксперты обнародовали страшную цифру. Наркоманов в России столько, что наберется на целый мегаполис: 5 миллионов человек. Каждый наркоман способен подсадить на опасное зелье, в среднем, 5 человек в год. Наркобизнес процентов на 70 перекочевал в Интернет, в соцсети. И поэтому, как говорят специалисты, находится на расстоянии вытянутой руки от детей. Именно подростки все чаще становятся дилерами и наркокурьерами. Но в этом преступном бизнесе может оказаться кто угодно.
Эксперты составили антирейтинг регионов по нескольким показателям: число умерших от наркотических отравлений, количество стоящих на учете и статистика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Самыми наркозависимыми регионами России признаны Приморский край, Сахалин и Еврейская автономная область. В Приморье год назад каждый 16-й житель состоял на учете. Москва и Петербург тоже рядом с лидерами антирейтинга. А самыми благополучными признаны Архангельская и Волгоградская области, а также Чукотка. И это показатели, основанные на официальных данных. Реальную картину, которая, к сожалению, еще страшнее, оценил корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
Какой бы ни была статистика по числу наркоманов, если она больше нуля — надо срочно действовать, считают в проекте «Трезвая Россия».
Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия»: «Для нас это принципиально, когда мы говорим про прямую реакцию федерального центра на то, что происходит в регионах. Мы хотим, чтобы проблемным регионам оказали более качественную помощь».
Цифра которую удалось вывести из открытых данных — 3,5% от численности граждан страны. Если не брать в расчет совсем маленьких детей и стариков, то получается, что каждый 20-й прохожий — наркоман. Но это официальная статистика. Она учитывает только тех, кто числится в наркодиспансере или попался правоохранительным органам.
Еще до упразднения ФСКН приводила цифры: 8 миллионов. Волонтеры из реабилитационных центров, знакомые с проблемой изнутри, даже эти цифры считают заниженными.
Андрей Борисов, психолог-педагог, руководитель проекта «Моя семья — моя крепость»: «Мы, люди работающие с наркозависимыми, знаем, что любую официальную статистику можно, в среднем, еще умножать в 2–3 раза».
Певец Стас Пьеха тоже в курсе проблемы. И сам признается: не только потому, что недавно сам открыл реабилитационную клинику.
Стас Пьеха, певец: «Я тоже отношусь к зависимым, которые выздоравливают много лет. С большим стажем трезвости: я не употребляю даже алкоголь».
Количество наркоманов Стас тоже считает заниженным, но с тем, что есть проблемные регионы, полностью согласен.
Стас Пьеха: «Есть отдельные города, где я бывал. Где все люди употребляют либо алкоголь, либо наркотики. Поэтому не верю я в 3,5 процента».
Именно в регионах так популярен печально известный «спайс». Последние новости из Поднебесной — главного его поставщика — звучат пугающе. Полиция города Шэньчжэнь в Китае конфисковала 150 литров наркотиков. Но полицейских испугал не объем, а убийственная формула вещества.
Ци Юсюань, руководитель бригады по борьбе с наркотиками города Шэньчжэнь: «Это препарат нового типа. Он еще более опасен, поскольку по-особому действует на центральную нервную систему. В сочетании с алкоголем, он приводит к смерти».
Наркобароны нанимают для продажи наркотиков пенсионеров и несовершеннолетних: им-то срок не грозит. В «Трезвой России», призывают сильнее карать именно организаторов наркобизнеса, а не потребителей.
Султан Хамзаев: «90% тех, кто осуждён, — это потребители, которых поймали с микродозами. А мы говорим о том, что государственная система должна карательно работать над наркопреступностью и наркотрафиком.
Подробности — в репортаже „Итогов дня“».
Эксперты составили антирейтинг регионов по нескольким показателям: число умерших от наркотических отравлений, количество стоящих на учете и статистика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Самыми наркозависимыми регионами России признаны Приморский край, Сахалин и Еврейская автономная область. В Приморье год назад каждый 16-й житель состоял на учете. Москва и Петербург тоже рядом с лидерами антирейтинга. А самыми благополучными признаны Архангельская и Волгоградская области, а также Чукотка. И это показатели, основанные на официальных данных. Реальную картину, которая, к сожалению, еще страшнее, оценил корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
Какой бы ни была статистика по числу наркоманов, если она больше нуля — надо срочно действовать, считают в проекте «Трезвая Россия».
Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия»: «Для нас это принципиально, когда мы говорим про прямую реакцию федерального центра на то, что происходит в регионах. Мы хотим, чтобы проблемным регионам оказали более качественную помощь».
Цифра которую удалось вывести из открытых данных — 3,5% от численности граждан страны. Если не брать в расчет совсем маленьких детей и стариков, то получается, что каждый 20-й прохожий — наркоман. Но это официальная статистика. Она учитывает только тех, кто числится в наркодиспансере или попался правоохранительным органам.
Еще до упразднения ФСКН приводила цифры: 8 миллионов. Волонтеры из реабилитационных центров, знакомые с проблемой изнутри, даже эти цифры считают заниженными.
Андрей Борисов, психолог-педагог, руководитель проекта «Моя семья — моя крепость»: «Мы, люди работающие с наркозависимыми, знаем, что любую официальную статистику можно, в среднем, еще умножать в 2–3 раза».
Певец Стас Пьеха тоже в курсе проблемы. И сам признается: не только потому, что недавно сам открыл реабилитационную клинику.
Стас Пьеха, певец: «Я тоже отношусь к зависимым, которые выздоравливают много лет. С большим стажем трезвости: я не употребляю даже алкоголь».
Количество наркоманов Стас тоже считает заниженным, но с тем, что есть проблемные регионы, полностью согласен.
Стас Пьеха: «Есть отдельные города, где я бывал. Где все люди употребляют либо алкоголь, либо наркотики. Поэтому не верю я в 3,5 процента».
Именно в регионах так популярен печально известный «спайс». Последние новости из Поднебесной — главного его поставщика — звучат пугающе. Полиция города Шэньчжэнь в Китае конфисковала 150 литров наркотиков. Но полицейских испугал не объем, а убийственная формула вещества.
Ци Юсюань, руководитель бригады по борьбе с наркотиками города Шэньчжэнь: «Это препарат нового типа. Он еще более опасен, поскольку по-особому действует на центральную нервную систему. В сочетании с алкоголем, он приводит к смерти».
Наркобароны нанимают для продажи наркотиков пенсионеров и несовершеннолетних: им-то срок не грозит. В «Трезвой России», призывают сильнее карать именно организаторов наркобизнеса, а не потребителей.
Султан Хамзаев: «90% тех, кто осуждён, — это потребители, которых поймали с микродозами. А мы говорим о том, что государственная система должна карательно работать над наркопреступностью и наркотрафиком.
Подробности — в репортаже „Итогов дня“».
Комментарии