«Заврались»: власти Крыма высмеяли заявления Киева о «проблемах» с мостом

В правительстве Крыма назвали фейковыми сообщения киевских властей о якобы имеющихся проблемах с Крымским мостом.
Дмитрий Полонский, вице-премьер правительства Крыма: «Фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное. Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился».
Так Полонский прокомментировал заявление украинских чиновников о якобы возникших у России проблемах из-за моста через Керченский пролив, пишет РИА Новости.
Дмитрий Полонский: «Украинские власти долгое время заявляли, что Крымского моста не существует. А теперь, когда переход построен и факт его существования отрицать стало невозможно, ими была выдумана новая аргументация, связанная с якобы возможными проблемами. Наши украинские коллеги, мне кажется, уже заврались до такого состояния, что сами себе скоро верить перестанут. Все их заявления в отношении Крыма продиктованы абсолютно не прикрытой ничем ненавистью».
Во вторник Борис Бабин, который называет себя «постпредом президента Украины в Автономной Республике Крым» заявил, что Крымский мост якобы «очень негативно сказывается на торговом судоходстве», и что «какой-нибудь инцидент или авария» с участием торгового судна «могут привести к необратимым последствиям для этого моста». До этого Бабин заявлял, что Киев теряет признаки государственного управления в приграничных с Крымом районах.
Напомним, Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, который местные власти провели после госпереворота на Украине в фервале 2014 года. На референдуме 96,77% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Так Полонский прокомментировал заявление украинских чиновников о якобы возникших у России проблемах из-за моста через Керченский пролив, пишет РИА Новости.
Дмитрий Полонский: «Украинские власти долгое время заявляли, что Крымского моста не существует. А теперь, когда переход построен и факт его существования отрицать стало невозможно, ими была выдумана новая аргументация, связанная с якобы возможными проблемами. Наши украинские коллеги, мне кажется, уже заврались до такого состояния, что сами себе скоро верить перестанут. Все их заявления в отношении Крыма продиктованы абсолютно не прикрытой ничем ненавистью».
Во вторник Борис Бабин, который называет себя «постпредом президента Украины в Автономной Республике Крым» заявил, что Крымский мост якобы «очень негативно сказывается на торговом судоходстве», и что «какой-нибудь инцидент или авария» с участием торгового судна «могут привести к необратимым последствиям для этого моста». До этого Бабин заявлял, что Киев теряет признаки государственного управления в приграничных с Крымом районах.
Напомним, Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, который местные власти провели после госпереворота на Украине в фервале 2014 года. На референдуме 96,77% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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