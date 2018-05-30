МИД Украины: рано говорить о том, кто стоит за убийством Бабченко

Глава МИД Украины заявил, что Россия «может быть причастна» к убийству в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Полиция начала расследование, еще рано говорить, кто стоит за этим. У нас есть веское основание говорить, что Россия осмеливается применять и другие тактики для дестабилизации Украины: подрывная деятельность и политические убийства».
Об этом Климкин заявил на первом в этом году заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.
До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предположил, что Украина непременно обвинит Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко, который был застрелен во вторник в Киеве. Постпред РФ напомнил, что журналистика стала опасной работой на территории Украины, и что эти преступления там не расследуются. Уверенность в том, что Киев после убийства журналиста в очередной раз заявит про «российский след», выразили и российские депутаты.
МИД РФ потребовал от властей Украины оперативно провести расследование преступления. АСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве гражданина России.
Накануне проживавший с 2017 года на Украине российский журналист Аркадий Бабченкобыл убит несколькими выстрелами в спину у двери своей квартиры в доме на Никольско-Слободской улице в Киеве. Климченко заявил, что перед переездом на Украину Бабченко получал в России угрозы. В полиции Киева заявили, что будут расследовать версию убийства журналиста в связи с его профессиональной деятельностью. МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого киллера.
За несколько часов до гибели Бабченко назвал 29 мая «своим вторым днем рождения»: последней записью в Twitter стал рассказ журналиста о том, как в этот день ему чудом удалось избежать смерти 4 года назад.
Об этом Климкин заявил на первом в этом году заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.
До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предположил, что Украина непременно обвинит Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко, который был застрелен во вторник в Киеве. Постпред РФ напомнил, что журналистика стала опасной работой на территории Украины, и что эти преступления там не расследуются. Уверенность в том, что Киев после убийства журналиста в очередной раз заявит про «российский след», выразили и российские депутаты.
МИД РФ потребовал от властей Украины оперативно провести расследование преступления. АСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве гражданина России.
Накануне проживавший с 2017 года на Украине российский журналист Аркадий Бабченкобыл убит несколькими выстрелами в спину у двери своей квартиры в доме на Никольско-Слободской улице в Киеве. Климченко заявил, что перед переездом на Украину Бабченко получал в России угрозы. В полиции Киева заявили, что будут расследовать версию убийства журналиста в связи с его профессиональной деятельностью. МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого киллера.
За несколько часов до гибели Бабченко назвал 29 мая «своим вторым днем рождения»: последней записью в Twitter стал рассказ журналиста о том, как в этот день ему чудом удалось избежать смерти 4 года назад.
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