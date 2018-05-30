    МИД Украины: рано говорить о том, кто стоит за убийством Бабченко

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    МИД Украины: рано говорить о том, кто стоит за убийством Бабченко

    МИД Украины: рано говорить о том, кто стоит за убийством Бабченко

    МИД Украины: рано говорить о том, кто стоит за убийством Бабченко

    Глава МИД Украины заявил, что Россия «может быть причастна» к убийству в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.

    Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Полиция начала расследование, еще рано говорить, кто стоит за этим. У нас есть веское основание говорить, что Россия осмеливается применять и другие тактики для дестабилизации Украины: подрывная деятельность и политические убийства».

    Об этом Климкин заявил на первом в этом году заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине.

    До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предположил, что Украина непременно обвинит Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко, который был застрелен во вторник в Киеве. Постпред РФ напомнил, что журналистика стала опасной работой на территории Украины, и что эти преступления там не расследуются. Уверенность в том, что Киев после убийства журналиста в очередной раз заявит про «российский след», выразили и российские депутаты.

    МИД РФ потребовал от властей Украины оперативно провести расследование преступления. АСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве гражданина России.

    смотретьОпубликован фоторобот убийцы журналиста Бабченко
    Опубликован фоторобот убийцы журналиста Бабченко
    Накануне проживавший с 2017 года на Украине российский журналист Аркадий Бабченкобыл убит несколькими выстрелами в спину у двери своей квартиры в доме на Никольско-Слободской улице в Киеве. Климченко заявил, что перед переездом на Украину Бабченко получал в России угрозы. В полиции Киева заявили, что будут расследовать версию убийства журналиста в связи с его профессиональной деятельностью. МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого киллера.

    За несколько часов до гибели Бабченко назвал 29 мая «своим вторым днем рождения»: последней записью в Twitter стал рассказ журналиста о том, как в этот день ему чудом удалось избежать смерти 4 года назад.

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