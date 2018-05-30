Роман Абрамович купил в Израиле дом «Чудо-женщины»

Что собирается делать в Израиле его новый и теперь самый богатый гражданин? И что думают обо всем этом его местные однофамильцы?
Появление нового гражданина Израиля стало самой обсуждаемой новостью в этой стране. И не только потому, что он тут же стал и самым богатым гражданином Израиля. Роман Абрамович входил в сотню Forbes и был вторым богатейшим бизнесменом Великобритании, где теперь ему не продляют специальную визу для инвесторов, для получения которой он вложил не менее 2 миллионов фунтов в экономику страны. О новом витке биографии российского олигарха репортаж Григория Бадо.
Тысяча шестьсот квадратных метров в историческом районе Тель-Авива. По неприметным с виду апартаментам и не догадаешься, что отныне здесь живет самый богатый человек Израиля — россиянин Роман Абрамович. Но первое впечатление обманчиво. На «приусадебной территории» новых владений Абрамовича находятся здания элитного отеля, зеленый дворик и площадка под парковку на 18 автомобилей. Примерная стоимость комплекса — 28 миллионов долларов. Одним из прежних владельцев отеля был Ярон Версано — муж знаменитой израильской актрисы Галь Гадот, исполнительницы главной роли в фильме «Чудо-женщина».
Полгода назад, после смены хозяина, отель Версано перестал принимать постояльцев и опустел. Примерно в то же время дюжина ведущих израильских архитекторов и дизайнерских фирм приняли участие в секретном конкурсе на проект перестройки двух знаний комплекса. Сейчас проекты уже поданы в главный офис Романа Абрамовича в Лондоне и очень скоро там должны выбрать лучший.
Уже сейчас понятно, что вряд ли гражданин Абрамович собирается постоянно жить по месту израильской прописки. В аэропорту имени Бен-Гуриона, куда Абрамович прилетел на роскошном лайнере, новый репатриант провел всего пару часов. Предстал перед чиновниками местного МВД, и вскоре покинул страну тем же путем, уже с синим паспортом в кармане.
Паспорт гражданина Израиля предоставляет миллиардеру массу преимуществ. К примеру, в первые полгода репатриант освобождается от уплаты налогов на местное здравоохранение. А если он за это время не найдет работу, то и на следующие полгода. Также ему положена субсидия на приобретение жилья под 4% годовых и финансовая помощь.
Эли Гервиц, адвокат (Израиль): «Нужно понимать, что Израиль очень старается помочь своим гражданам. Но Израиль — это не Скандинавия и не Америка . Как мы любим шутить, денег, которые дает государство, достаточно, „чтобы умереть с голода не первого числа месяца, а десятого“».
В Израиле надеются, что Роман Абрамович, как и раньше, продолжит инвестировать в местные стартапы, тем более, что его, как любого репатрианта, ожидают особые налоговые льготы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Тысяча шестьсот квадратных метров в историческом районе Тель-Авива. По неприметным с виду апартаментам и не догадаешься, что отныне здесь живет самый богатый человек Израиля — россиянин Роман Абрамович. Но первое впечатление обманчиво. На «приусадебной территории» новых владений Абрамовича находятся здания элитного отеля, зеленый дворик и площадка под парковку на 18 автомобилей. Примерная стоимость комплекса — 28 миллионов долларов. Одним из прежних владельцев отеля был Ярон Версано — муж знаменитой израильской актрисы Галь Гадот, исполнительницы главной роли в фильме «Чудо-женщина».
Полгода назад, после смены хозяина, отель Версано перестал принимать постояльцев и опустел. Примерно в то же время дюжина ведущих израильских архитекторов и дизайнерских фирм приняли участие в секретном конкурсе на проект перестройки двух знаний комплекса. Сейчас проекты уже поданы в главный офис Романа Абрамовича в Лондоне и очень скоро там должны выбрать лучший.
Уже сейчас понятно, что вряд ли гражданин Абрамович собирается постоянно жить по месту израильской прописки. В аэропорту имени Бен-Гуриона, куда Абрамович прилетел на роскошном лайнере, новый репатриант провел всего пару часов. Предстал перед чиновниками местного МВД, и вскоре покинул страну тем же путем, уже с синим паспортом в кармане.
Паспорт гражданина Израиля предоставляет миллиардеру массу преимуществ. К примеру, в первые полгода репатриант освобождается от уплаты налогов на местное здравоохранение. А если он за это время не найдет работу, то и на следующие полгода. Также ему положена субсидия на приобретение жилья под 4% годовых и финансовая помощь.
Эли Гервиц, адвокат (Израиль): «Нужно понимать, что Израиль очень старается помочь своим гражданам. Но Израиль — это не Скандинавия и не Америка . Как мы любим шутить, денег, которые дает государство, достаточно, „чтобы умереть с голода не первого числа месяца, а десятого“».
В Израиле надеются, что Роман Абрамович, как и раньше, продолжит инвестировать в местные стартапы, тем более, что его, как любого репатрианта, ожидают особые налоговые льготы.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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