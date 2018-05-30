В Забайкалье 3 человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

На трассе в Забайкальской области карета скорой помощи столкнулась с мотоциклом и грузовиком.
В результате аварии на федеральной трассе Иркутск — Чита в Забайкалье погибли 3 человека, есть пострадавшие. ДТП произошло примерно в 60 километрах от Читы в районе поселка Лесной Городок около часа ночи по местному времени.
Сообщение пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю: «По предварительным данным, водитель машины скорой медицинской помощи Ford Transit допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включенных световых приборов мотоциклом „Иж Юпитер 4“ под управлением 23-летнего местного жителя. От удара Ford опрокинулся на бок и по касательной столкнулся с большегрузной автомашиной Renault Premium, движущейся во встречном направлении».
От полученных ран скончались водитель мотоцикла и девушка, бывшая его пассажиром, а также 57-летний пациент, которого перевозила карета скорой помощи. Врач скорой помощи госпитализирована с ушибами и переломами.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства аварии, пишет РИА Новости.
Сообщение пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю: «По предварительным данным, водитель машины скорой медицинской помощи Ford Transit допустил столкновение с движущимся в попутном направлении без включенных световых приборов мотоциклом „Иж Юпитер 4“ под управлением 23-летнего местного жителя. От удара Ford опрокинулся на бок и по касательной столкнулся с большегрузной автомашиной Renault Premium, движущейся во встречном направлении».
От полученных ран скончались водитель мотоцикла и девушка, бывшая его пассажиром, а также 57-летний пациент, которого перевозила карета скорой помощи. Врач скорой помощи госпитализирована с ушибами и переломами.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства аварии, пишет РИА Новости.
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