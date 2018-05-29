    СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве журналиста Бабченко в Киеве

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    • Фото: Аркадий Бабченко / facebook.com
    СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве журналиста Бабченко в Киеве

    СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве журналиста Бабченко в Киеве

    СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве журналиста Бабченко в Киеве
  • Фото: Аркадий Бабченко / facebook.com

    • В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела для расследования убийства российского журналиста на Украине.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве».

    В сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета, представитель ведомства напомнила, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты несколько российских граждан.

    Светлана Петренко: «Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России».

    Российский писатель, журналист и военный корреспондент Аркадий Бабченко был убит сегодня в Киеве. Ранее в полиции Украины подтвердили информацию об убийстве переехавшего из России журналиста. В полиции сообщили, что он скончался от огнестрельного ранения, и что в журналиста выстрелили несколько раз.

    Бабченко сотрудничал с «Московским комсомольцем», ТВЦ и Первым каналом, писал статьи для «Новой газеты». В 2017 году журналист покинул Россию, жил в Чехии и Израиле, а с августа 2017 года находился в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR. В Национальной полиции в Киеве заявили, что приоритетной считают версию убийства журналиста в связи с его профессиональной деятельностью.

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