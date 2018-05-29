Петербургский художник пошел на эксперимент с баннером

Лингвистический эксперимент предлагает петербуржцам художник Виталий Пушницкий. Сегодня он приступил к созданию необычного арт-объекта , который разместят на углу улиц Тульской и Красного Текстильщика.

Работа представляет собой билборд, который каждый сможет прочесть как захочет, меняя местами слова и складывая фразы. Этот проект стал экспериментом и для самого художника. Мастеру изобразительного искусства пришлось отказаться от привычных образов и вступить на территорию рекламных слоганов.



Проект Виталия Пушницкого предваряет выставку «Жизнь после жизни», которая пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в 2019 году.