    Петербургский художник пошел на эксперимент с баннером. Санкт-Петербург, живопись и художники, реклама. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский художник пошел на эксперимент с баннером

    Петербургский художник пошел на эксперимент с баннером

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    Петербургский художник пошел на эксперимент с баннером

    Петербургский художник пошел на эксперимент с баннером

    Петербургский художник пошел на эксперимент с баннером

      Лингвистический эксперимент предлагает петербуржцам художник Виталий Пушницкий. Сегодня он приступил к созданию необычного арт-объекта, который разместят на углу улиц Тульской и Красного Текстильщика.

      Работа представляет собой билборд, который каждый сможет прочесть как захочет, меняя местами слова и складывая фразы. Этот проект стал экспериментом и для самого художника. Мастеру изобразительного искусства пришлось отказаться от привычных образов и вступить на территорию рекламных слоганов.

      Проект Виталия Пушницкого предваряет выставку «Жизнь после жизни», которая пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» в 2019 году.

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