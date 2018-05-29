Президент Германии
Франк-Вальтер Штайнмайер назвал безосновательными опасения Украины по поводу газопровода «Северный поток — 2».
После встречи с Петром Порошенко в Киеве Штайнмайер заверил, что Германия будет добиваться сохранения транзита газа через Украину.
При этом Штайнмайер призвал Украину перестать обвинять Германию в связи с реализацией проекта, передает «112 Украина».
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ: «Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о „Северном потоке — 2“, мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, у Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину, и я надеюсь, что в будущем они принесут результат. Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны».
Напомним, в начале мая в Германии начались работы по строительству участка газопровода «Северный поток — 2». Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее в Киеве не раз выступали против реализации проекта, утверждая, что его целью является экономическая и энергетическая блокады Украины. Поддерживали украинские власти США, которые собираются экспортировать свой газ в Европу, а также Латвия, Литва и Польша.
В Москве же призывали не политизировать тему строительства газопровода и отмечали, что проект является исключительно экономическим.
При этом Штайнмайер призвал Украину перестать обвинять Германию в связи с реализацией проекта, передает «112 Украина».
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ: «Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о „Северном потоке — 2“, мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, у Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину, и я надеюсь, что в будущем они принесут результат. Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны».
Напомним, в начале мая в Германии начались работы по строительству участка газопровода «Северный поток — 2». Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее в Киеве не раз выступали против реализации проекта, утверждая, что его целью является экономическая и энергетическая блокады Украины. Поддерживали украинские власти США, которые собираются экспортировать свой газ в Европу, а также Латвия, Литва и Польша.
В Москве же призывали не политизировать тему строительства газопровода и отмечали, что проект является исключительно экономическим.
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