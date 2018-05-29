«К нам прислушались»: болельщики «Зенита» радуются после назначения Семака главным тренером

Сегодня Сергей Семак стал первым с 2002 года российским тренером, который возглавил «Зенит» на постоянной основе. Назначение болельщики восприняли с энтузиазмом, хотя подчеркивают: будет нелегко. Видимо, в качестве поддержки сегодня в соцсетях появился хештег #Семакздесьглавный.
Спустя два года после назначения Мирчи Луческу в гостинице в центре города, спустя год после назначения Роберто Манчини в «Ленинград-центре» — так же в мае, но уже в Удельном парке. На клубной базе тихо разговаривают два Сергея — Фурсенко и Семак. Краем уха журналисты слышат слово «задача». Видимо, обсуждают предстоящий сезон. После чего президент и будущий тренер «Зенита» закрепляют отношения подписями.
Сергей не скрывает радости. Это возвращение Семака в «Зенит». Он был и футболистом клуба — за три сезона дважды выигрывал чемпионат страны, национальный кубок и выходил в первый сине-бело-голубой плей-офф Лиги чемпионов. И был тренером — на несколько матчей в 2013-м замещал Лучано Спаллетти после его отставки, и в 2015 после ухода Андре Виллаш-Боаша. Везде добивался результата нужного для команды. Что не могло не растопить северные сердца болельщиков.
А еще отец восьмерых детей, любящий муж и просто честный и добрый человек, что подкупает уже нефутбольную часть города. Это подтверждает и недавний опрос болельщиков на официальной странице клуба в соцсетях.
Кого бы они хотели видеть у руля команды? Именитые зарубежные тренеры и рядом не стояли. У Семака большинство. На многих форумах люди напрямую требовали: отечественного тренера подавайте. «Зенит» к мнению аудитории прислушался, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.
Сергей не скрывает радости. Это возвращение Семака в «Зенит». Он был и футболистом клуба — за три сезона дважды выигрывал чемпионат страны, национальный кубок и выходил в первый сине-бело-голубой плей-офф Лиги чемпионов. И был тренером — на несколько матчей в 2013-м замещал Лучано Спаллетти после его отставки, и в 2015 после ухода Андре Виллаш-Боаша. Везде добивался результата нужного для команды. Что не могло не растопить северные сердца болельщиков.
А еще отец восьмерых детей, любящий муж и просто честный и добрый человек, что подкупает уже нефутбольную часть города. Это подтверждает и недавний опрос болельщиков на официальной странице клуба в соцсетях.
Кого бы они хотели видеть у руля команды? Именитые зарубежные тренеры и рядом не стояли. У Семака большинство. На многих форумах люди напрямую требовали: отечественного тренера подавайте. «Зенит» к мнению аудитории прислушался, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.
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