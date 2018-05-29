«Национализм и коррупция»: президент Германии назвал главные проблемы Украины

Президент ФРГ
Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал, что угрожает будущему Украины.
По словам политика, сегодня главными угрозами для Украины являются коррупция, борьбы с которой добиваются Евросоюз и МВФ, и «агрессивный изоляционистский национализм».
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ: «С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто. Но с обоими феноменами приходится бороться и на Украине, и оба — коррупция и национализм — по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане».
При этом, выступая перед украинскими студентами, Штайнмайер заявил, что Германия и ЕС готовы и дальше помогать Киеву, подчеркнув, что Европа заинтересована в «надежных и крепких партнерах», передает УНИАН.
Ранее сегодня Штайнмайер провел в Киеве встречу с Петром Порошенко. В беседе с украинским коллегой президент ФРГ подчеркнул важность соблюдения минских договоренностей и «нормандского» процесса во избежание дальнейшей эскалации ситуации в Донбассе.
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ: «С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто. Но с обоими феноменами приходится бороться и на Украине, и оба — коррупция и национализм — по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане».
При этом, выступая перед украинскими студентами, Штайнмайер заявил, что Германия и ЕС готовы и дальше помогать Киеву, подчеркнув, что Европа заинтересована в «надежных и крепких партнерах», передает УНИАН.
Ранее сегодня Штайнмайер провел в Киеве встречу с Петром Порошенко. В беседе с украинским коллегой президент ФРГ подчеркнул важность соблюдения минских договоренностей и «нормандского» процесса во избежание дальнейшей эскалации ситуации в Донбассе.
Комментарии