Польского политолога Дембского не пустили на территорию России

Главе Польского института международных дел Славомиру Дембскому запретили въезд в Россию в ответ на аналогичных действий польских властей в отношении российских политологов.
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Как рассказал ТАСС посол РФ в Польше Сергей Андреев, Славомир Дембский вчера вечером прибыл в Москву и не был впущен на территорию России. По словам дипломата, Дембский включен в перечень лиц, которым закрыт въезд в Россию до 2021 года.
При этом посол подчеркнул, что Москва никогда «по своей инициативе не предпринимает никаких действий типа санкций, ограничений, запретов», и напомнил, как польские власти не пустили в шенгенскую зону российских политологов Олега Бондаренко и Алексея Мартынова.
Сергей Андреев, посол РФ в Польше: «Российской стороной были приняты ответные решения, одним из которых стал запрет на въезд на аналогичный срок господину Дембскому. Возлагать на нас вину за то, что мы будто бы своими односторонними действиями портим наши отношения, нет никаких оснований. Мы с удовольствием не делали бы ничего подобного, если бы к этому нас не толкали наши партнеры».
Между тем российский посол был вызван в МИД Польши, где ему вручили ему ноту протеста с требованием объяснить ситуацию. Российский посол в свою очередь пообещал, что все разъяснения будут представлены польской стороне.
При этом посол подчеркнул, что Москва никогда «по своей инициативе не предпринимает никаких действий типа санкций, ограничений, запретов», и напомнил, как польские власти не пустили в шенгенскую зону российских политологов Олега Бондаренко и Алексея Мартынова.
Сергей Андреев, посол РФ в Польше: «Российской стороной были приняты ответные решения, одним из которых стал запрет на въезд на аналогичный срок господину Дембскому. Возлагать на нас вину за то, что мы будто бы своими односторонними действиями портим наши отношения, нет никаких оснований. Мы с удовольствием не делали бы ничего подобного, если бы к этому нас не толкали наши партнеры».
Между тем российский посол был вызван в МИД Польши, где ему вручили ему ноту протеста с требованием объяснить ситуацию. Российский посол в свою очередь пообещал, что все разъяснения будут представлены польской стороне.
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