Сорос предупредил о новом глобальном кризисе

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что рост курса доллара и отток капитала с развивающихся рынков может привести к новому глобальному кризису.
По словам влиятельного инвестора, срыв ядерной сделки с Ираном может привести к разрыву союза между США и ЕС, что негативно повлияет на европейскую экономику и приведет к другим проблемам, в том числе девальвации валют развивающихся стран.
Выступая в Париже, Сорос также обратил внимание на миграционный кризис в Европе и политику жесткой экономии, которые, по его мнению, вытолкнули во власть популистов.
Джордж Сорос: «Мы можем столкнуться с еще одним крупным финансовым кризисом. Все, что могло пойти плохо, уже пошло не так. Слова о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности, уже не фигура речи, это суровая реальность».
Спастись Европе, считает миллиардер, может помочь аналог плана Маршалла для Африки стоимостью около 30 млрд евро в год, который позволит справиться с миграционным кризисом, и радикальная трансформация ЕС, в том числе отказ от обязательного присоединения стран-участниц к еврозоне, передает Bloomberg.
Выступая в Париже, Сорос также обратил внимание на миграционный кризис в Европе и политику жесткой экономии, которые, по его мнению, вытолкнули во власть популистов.
Джордж Сорос: «Мы можем столкнуться с еще одним крупным финансовым кризисом. Все, что могло пойти плохо, уже пошло не так. Слова о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности, уже не фигура речи, это суровая реальность».
Спастись Европе, считает миллиардер, может помочь аналог плана Маршалла для Африки стоимостью около 30 млрд евро в год, который позволит справиться с миграционным кризисом, и радикальная трансформация ЕС, в том числе отказ от обязательного присоединения стран-участниц к еврозоне, передает Bloomberg.
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