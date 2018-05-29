Спасшего французского ребенка мигранта пригласили в пожарную бригаду Парижа

Эмигрант из Мали Мамуд Гассам, который накануне спас висевшего балконе ребенка, получил работу.
Как сообщает The Guardian, в течение 10 месяцев Мамуд Гассам будет проходить стажировку в одной из пожарных бригад в Париже. Во время обучения мужчина будет получать стипендию в размере около 600 евро в месяц (около 43 тысяч рублей).
Издание сообщает, что раньше Гассаму приходилось жить на окраине в центре для мигрантов в одной комнате с шестью другими мужчинами. Он не мог найти работу, так как не имел официального статуса беженца.
Его судьбу в один момент переменил случай, произошедший накануне. 22-летний Мамуд Гассам стал настоящим героем после того, как спас четырехлетнего ребенка, повисшего на балконе пятого этажа. Не дожидаясь спасателей, парень за несколько секунд без страховки забрался по фасаду дома и спас мальчика.
После этого Гассам удостоился встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал ему французское гражданство. Малиец получит его по ускоренной процедуре в течение трех месяцев. Более того, глава пригорода Монтрёй, где находится ночлежка для мигрантов, пообещал переселить героя в более достойное жилье.
Отца ребенка, который чуть не выпал с пятого этажа, накануне арестовали за неисполнение родительских обязанностей. Ему грозит тюрьма.
Издание сообщает, что раньше Гассаму приходилось жить на окраине в центре для мигрантов в одной комнате с шестью другими мужчинами. Он не мог найти работу, так как не имел официального статуса беженца.
Его судьбу в один момент переменил случай, произошедший накануне. 22-летний Мамуд Гассам стал настоящим героем после того, как спас четырехлетнего ребенка, повисшего на балконе пятого этажа. Не дожидаясь спасателей, парень за несколько секунд без страховки забрался по фасаду дома и спас мальчика.
После этого Гассам удостоился встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал ему французское гражданство. Малиец получит его по ускоренной процедуре в течение трех месяцев. Более того, глава пригорода Монтрёй, где находится ночлежка для мигрантов, пообещал переселить героя в более достойное жилье.
Отца ребенка, который чуть не выпал с пятого этажа, накануне арестовали за неисполнение родительских обязанностей. Ему грозит тюрьма.
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