    В центре Петербурга загорелся универмаг «Пассаж», более тысячи эвакуированных. пожары, Санкт-Петербург, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Петербурга загорелся универмаг «Пассаж», более тысячи эвакуированных

    В центре Петербурга загорелся универмаг «Пассаж», более тысячи эвакуированных

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    • Фото: peterburg_dtp / vk.com
    В центре Петербурга загорелся универмаг «Пассаж», более тысячи эвакуированных

    В центре Петербурга загорелся универмаг «Пассаж», более тысячи эвакуированных

    В центре Петербурга загорелся универмаг «Пассаж», более тысячи эвакуированных
    • Фото: peterburg_dtp / vk.com

      • В одном из старейших и крупнейших торговых домов Петербурга возник пожар.

      Серьезный пожар произошел в здании универмага «Пассаж», который находится на Невском проспекте в центре Петербургу.

      Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. Из здания эвакуировали более тысячи человек, сообщает «Интерфакс».

      Как отмечает «Фонтанка», центральный вход в торговый центр перекрыт автолестницей. Сейчас на месте ЧП работают несколько пожарных расчетов. Сообщений о пострадавших не поступало.

      Универмаг «Пассаж» был построен в середине XIX века. Является объектом культурного наследия.

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