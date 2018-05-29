В центре Петербурга загорелся универмаг «Пассаж», более тысячи эвакуированных

В одном из старейших и крупнейших торговых домов Петербурга возник пожар.
Серьезный пожар произошел в здании универмага «Пассаж», который находится на Невском проспекте в центре Петербургу.
Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. Из здания эвакуировали более тысячи человек, сообщает «Интерфакс».
Как отмечает «Фонтанка», центральный вход в торговый центр перекрыт автолестницей. Сейчас на месте ЧП работают несколько пожарных расчетов. Сообщений о пострадавших не поступало.
Универмаг «Пассаж» был построен в середине XIX века. Является объектом культурного наследия.
Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. Из здания эвакуировали более тысячи человек, сообщает «Интерфакс».
Как отмечает «Фонтанка», центральный вход в торговый центр перекрыт автолестницей. Сейчас на месте ЧП работают несколько пожарных расчетов. Сообщений о пострадавших не поступало.
Универмаг «Пассаж» был построен в середине XIX века. Является объектом культурного наследия.
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