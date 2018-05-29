Власти Папуа — Новой Гвинеи на месяц заблокируют социальную сеть Facebook, чтобы изучить ее влияние на население и выявить фейковых пользователей.
Правительство Папуа — Новой Гвинеи намерено изучить, как граждане используют платформу и каким образом в соцсети распространяются ложные сведения и порнография, пишет газета The Guardian. По мнению властей, для этого хватит одного месяца.
Сэи Бэзил, министр связи Папуа — Новой Гвинеи: «Выделенное время позволит нам собрать информацию и идентифицировать пользователей, скрывающихся под фейковыми аккаунтами. Мы также удалим из Facebook пользователей, которые загружают порнографические снимки и публикуют ложную, вводящую в заблуждение информацию».
Кроме этого власти хотят разобраться, как с Facebook взаимодействуют другие государства.
При этом, по словам Бэзила, не исключено, что Папуа — Новая Гвинея в будущем создаст собственную соцсеть. В ней нельзя будет использовать фальшивые аккаунты, к тому же она будет «удобнее для общения граждан», чем Facebook, считает министр.
Блокировка Facebook пройдет в рамках действующего в стране закона «О киберпреступлениях». Документ предусматривает уголовную ответственность за онлайн-харассмент или оскорбления, порнографию, незаконное раскрытие частной информации и незаконную рекламу.
В настоящий момент по всему миру Facebook пользуются больше 2 млрд человек. Точное число пользователей в Папуа — Новой Гвинеи не известно, но, по данным Всемирного банка, доступ к Интернету в стране имеют менее 10% из 8 млн общего населения.
Сэи Бэзил, министр связи Папуа — Новой Гвинеи: «Выделенное время позволит нам собрать информацию и идентифицировать пользователей, скрывающихся под фейковыми аккаунтами. Мы также удалим из Facebook пользователей, которые загружают порнографические снимки и публикуют ложную, вводящую в заблуждение информацию».
Кроме этого власти хотят разобраться, как с Facebook взаимодействуют другие государства.
При этом, по словам Бэзила, не исключено, что Папуа — Новая Гвинея в будущем создаст собственную соцсеть. В ней нельзя будет использовать фальшивые аккаунты, к тому же она будет «удобнее для общения граждан», чем Facebook, считает министр.
Блокировка Facebook пройдет в рамках действующего в стране закона «О киберпреступлениях». Документ предусматривает уголовную ответственность за онлайн-харассмент или оскорбления, порнографию, незаконное раскрытие частной информации и незаконную рекламу.
В настоящий момент по всему миру Facebook пользуются больше 2 млрд человек. Точное число пользователей в Папуа — Новой Гвинеи не известно, но, по данным Всемирного банка, доступ к Интернету в стране имеют менее 10% из 8 млн общего населения.
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