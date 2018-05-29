Житель Красноярского края убил трех человек на глазах у 9-летней девочки

В Красноярском крае задержан
54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек.
ЧП случилось в деревне Новогеоргиевка. Вечером 28 мая местный житель пришел в гости к 79-летней соседке, которая жила с 48-летним сыном. Там они устроили застолье. Позднее к ним присоединилась бывшая жена хозяина дома с их 9-летней дочерью.
Уже ночью 54-летний злоумышленник схватился за нож и убил всех взрослых членов семьи, маленькую девочку от убийцы спасла мать — женщина заслонила ребенка собой. После этого подозреваемый ранил ножом себя.
Мужчина уже задержан, ему оказана медицинская помощь, сообщили в красноярском управлении СК.
Уже ночью 54-летний злоумышленник схватился за нож и убил всех взрослых членов семьи, маленькую девочку от убийцы спасла мать — женщина заслонила ребенка собой. После этого подозреваемый ранил ножом себя.
Мужчина уже задержан, ему оказана медицинская помощь, сообщили в красноярском управлении СК.
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