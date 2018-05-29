В «Ленкоме» отмечают 65-й день рождения Александра Абдулова

Этим вечером в «Ленкоме» вспоминают одного из самых ярких актеров театра и кино — Александра Абдулова. Отмечают его
65-й день рождения — уже в 11-й раз без него самого.
Те, кого Абдулов называл «фантастическими друзьями», рассказывают, каким он был на сцене, на съёмках и в обычной жизни, читают его любимые отрывки и поют его любимые песни. Известно, что выступит и дочь Абдулова — Евгения.
Своими воспоминаниями о легендарном артисте в беседе с корреспондентом НТВ Романом Соболем поделился актер Леонид Ярмольник.
Показ юбилейного вечера Александра Абдулова состоится в пятницу, 1 июня в 21:30 на НТВ.
Своими воспоминаниями о легендарном артисте в беседе с корреспондентом НТВ Романом Соболем поделился актер Леонид Ярмольник.
Показ юбилейного вечера Александра Абдулова состоится в пятницу, 1 июня в 21:30 на НТВ.
Актер, в которого были влюблены миллионы зрителей: Александру Абдулову сегодня могло исполниться 65 лет.Опубликовано НТВ 29 мая 2018 г.
К юбилею…
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