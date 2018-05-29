В Москве начали устанавливать специальные знаки для гостей ЧМ-2018

Сегодня в Москве начали устанавливать специальные дорожные знаки для участников и гостей чемпионата мира по футболу.

Информационные щиты на русском и английском языках указывают путь к стадионам, тренировочным площадкам, аэропортам, вокзалам, гостиницам и специализированным парковкам.



Также стало известно, что в города, где будут проходить матчи, будут пропускать только автобусы, оборудованные системой ГЛОНАСС и зарегистрировавшие свой маршрут. Вся транспортная система сейчас полностью готова к наплыву болельщиков.

