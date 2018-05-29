Министр в трусах и пьяная блодинка: чем закончится скандал в Саратовской области

Саратовская областная прокуратура начала проверку по факту нецелевого использования служебной машины министром финансов Александром Выскребенцевым, которого обнаружили спящим в одних трусах на заднем сиденье автомобиля. За рулем в это время была не вполне трезвая блондинка. Она представилась высокой чиновницей и пообещала инспекторам разного рода проблемы.

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Подозрительный автомобиль остановили ранним утром. Машина ехала медленно с выключенными фарами — не обратить на это внимания инспекторы ГИБДД просто не могли.



Блондинка за рулем представилась Марией Витальевной, сказала, что работает замглавы района, и отказалась от медицинского освидетельствования. Документов у женщины не оказалось, диалог с инспекторами не складывался. На все их просьбы и требования «чиновница» отвечала отказом.



Всё это время на заднем сиденье крепко спал мужчина в пляжных шортах. Последняя попытка Марии Витальевны отделаться от «назойливых» полицейских — разбудить пассажира.



Лицо проснувшегося саратовским полицейским показалось знакомым. Вот только раньше его видели в более приглядном виде. Пиджак, галстук, всегда бодрый вид. Неужели и вправду министр финансов области Александр Выскребенцев?



Инспектор ГИБДД: «Как она попала за руль?»

Александр Выскребенцев: «Что ко мне пристаете?»

Инспектор: «Нам надо установить обстоятельства, данный водитель едет транспортным средством, которое принадлежит вам, правильно?

Александр Выскребенцев: „Оно мне не принадлежит, это служебная машина вообще!“»

Инспектор: «Служебной машиной вы управляете?»

Александр Выскребенцев: «Почему я-то ей управляю? Я что, водитель что ли?»



Случай на саратовской дороге немедленно привлек внимание общественности. Губернатор Валерий Радаев тут же поручил разобраться в скандальной истории с министром финансов Выскребенцевым. Выяснилось, что чиновник находится в отпуске до конца мая. Но даже во время отдыха он решил не отказываться от служебного автомобиля. Прокуратура тоже не оставила инцидент без внимания.



Ольга Фёдорова, прокуратура Саратовской области: «Прокуратура организовала проверку по факту использования автомобиля и передачи его лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения».



Выяснили и личность женщины. Мария Мищенко действительно работает в администрации Октябрьского района города. Но не замглавы, как заявила полицейским, а специалистом по опеке и попечительству. И, по словам родных, находится в декретном отпуске.



В обладминистрации этот случай пока никак не комментируют. Александр Выскребенцев — один из самых молодых высоких чиновников Саратовской области. На министерской должности с 2012 года. Говорят, региональное руководство всегда его ценило за профессионализм и эффективные решения. А как оно оценит его досуг? Версию самого Выскребенцева (если она вообще может быть) участники служебной проверки рассчитывают услышать, когда он выйдет из отпуска.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.