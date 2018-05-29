    «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая

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    «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая

    «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая

    «Саратовские авиалинии» выполнили распоряжение Росавиации о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая.

    Из сообщения авиакомпании «Саратовские авиалинии»: «Согласно приказу Росавиации: срок действия сертификата был ограничен с 30 мая. В связи с тем, что по окончанию рабочего дня 29 мая от регулятора не поступило иной информации, мы приостанавливаем полеты с 30 мая».

    Ранее компания подала необходимые документы об устранении нарушений, после чего специалисты Росавиации прибыли в Саратов с проверкой. Однако, по данным авиаперевозчика, «никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес „Саратовских авиалиний“ не поступало».

    смотреть«Саратовские авиалинии» объявили о прекращении деятельности
    «Саратовские авиалинии» объявили о прекращении деятельности
    17 мая «Саратовским авиалиниям» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая. В ведомстве попросили компанию до 30 мая вывезти всех пассажиров, находящихся за границей, и не осуществлять завоз пассажиров, срок пребывания за границей которых заканчивается после 30 мая.

    После этого «Саратовские авиалинии» не исключили закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников, если будет принято окончательное решение о закрытии авиакомпании.

    Проверки «Саратовских авиалиний» начались после крушения Ан-148 в Подмосковье 11 февраля, при котором погиб 71 человек.

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