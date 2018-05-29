МИД РФ: Украина стремительно скатывается к тоталитаризму

В МИД РФ прокомментировали блокировку сайтов российских телеканалов на Украине.
Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что ранее и ОБСЕ указывало Киеву на недопустимость дискриминационных действий в отношении СМИ, однако украинские власти эти обращения игнорируют.
МИД РФ: «Правящий на Украине режим настолько привык к безнаказанности, пользуясь бездействием, стыдливым молчанием, а в ряде случаев и негласной поддержкой со стороны ряда ведущих западных государств и профильных НПО, что официальный Киев попросту игнорирует реакцию международных правовых институтов».
При этом в МИД РФ подчеркнули, что сегодня Киев проводит политику «подавления всякого инакомыслия, и страна фактически стремительно скатывается к тоталитаризму».
Также в Москве призвали ОБСЕ и другие профильные международные организации не ослаблять давление на Киев, чтобы остановить репрессии в отношении СМИ и подавление свободы слова на Украине.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что на Украине провайдеры начали блокировать доступ к сайтам российских телеканалов, в том числе НТВ.Ru. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Украине практически запрещены все российские СМИ, однако в России никаких ответных мер в отношении российских журналистов не принимается.
МИД РФ: «Правящий на Украине режим настолько привык к безнаказанности, пользуясь бездействием, стыдливым молчанием, а в ряде случаев и негласной поддержкой со стороны ряда ведущих западных государств и профильных НПО, что официальный Киев попросту игнорирует реакцию международных правовых институтов».
При этом в МИД РФ подчеркнули, что сегодня Киев проводит политику «подавления всякого инакомыслия, и страна фактически стремительно скатывается к тоталитаризму».
Также в Москве призвали ОБСЕ и другие профильные международные организации не ослаблять давление на Киев, чтобы остановить репрессии в отношении СМИ и подавление свободы слова на Украине.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что на Украине провайдеры начали блокировать доступ к сайтам российских телеканалов, в том числе НТВ.Ru. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Украине практически запрещены все российские СМИ, однако в России никаких ответных мер в отношении российских журналистов не принимается.
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