В гости на «Квартирник НТВ у Маргулиса» придет «Моя Мишель»

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на закрытом «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «Моя Мишель».
«Моя Мишель» — российская музыкальная группа из Благовещенска, основанная в 2009 году. В творчестве группы сочетаются стили рок-музыки и синти-поп. Вокалисткой группы и автором песен является Татьяна Ткачук. На «Квартирнике» прозвучат лучшие песни специально для телезрителей НТВ.
Татьяна Ткачук поделится воспоминанием о том, что все ее музыкальные увлечения были связаны с влюбленностью. Например, она любила Майкла Джексона, The Beatles и Nirvana, но был период, когда Татьяна слушала группу ABBA. Также расскажет, что все так же ездит на метро, потому что боится быть изолированной от общества. Для нее важно наблюдать за людьми и видеть, что они чувствуют.
Евгений Маргулис: «Меня часто обвиняют в том, что я показываю одних стариков и не даю дорогу молодым. С одной стороны, это так, с другой, конечно, нет! Я никогда не скрывал: чтобы попасть к нам на квартирник, нужно в первую очередь понравиться мне, всего и делов-то! За „Моими Мишелями“ наблюдал давно и ждал выхода их блинчика, чтобы посмотреть, что они могут кроме „Дуры“. Дождался! Могут! И играть могут, и петь могут, и песенки пишут хорошие! А раз могут и хорошие, то почему бы их не показать хорошим людям, хорошо смотрящим нашу хорошую программу?»
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Моя Мишель» в субботу 2 июня в 00:05.
Татьяна Ткачук поделится воспоминанием о том, что все ее музыкальные увлечения были связаны с влюбленностью. Например, она любила Майкла Джексона, The Beatles и Nirvana, но был период, когда Татьяна слушала группу ABBA. Также расскажет, что все так же ездит на метро, потому что боится быть изолированной от общества. Для нее важно наблюдать за людьми и видеть, что они чувствуют.
Евгений Маргулис: «Меня часто обвиняют в том, что я показываю одних стариков и не даю дорогу молодым. С одной стороны, это так, с другой, конечно, нет! Я никогда не скрывал: чтобы попасть к нам на квартирник, нужно в первую очередь понравиться мне, всего и делов-то! За „Моими Мишелями“ наблюдал давно и ждал выхода их блинчика, чтобы посмотреть, что они могут кроме „Дуры“. Дождался! Могут! И играть могут, и петь могут, и песенки пишут хорошие! А раз могут и хорошие, то почему бы их не показать хорошим людям, хорошо смотрящим нашу хорошую программу?»
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Моя Мишель» в субботу 2 июня в 00:05.
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