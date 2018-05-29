В Москве уличный музыкант побил мешавшего выступлению хама: видео

В Сети обсуждают видео, на котором уличный музыкант побил прохожего, который мешал выступлению группы.

Всё произошло около станции московского метро «Фрунзенская». Случившееся попало в объектив камеры очевидца, который и выложил ролик в Сеть.



На кадрах записи видно, как прохожий останавливается возле группы уличных музыкантов. Мужчина, предположительно, нетрезвый, что-то кричит музыкантам и показывает им средний палец. После, не дождавшись реакции, он собирается уходить, но вдруг меняет свое решение. Он подходит к барабанщику и снова демонстрирует неприличный жест, при этом касаясь рукой его щеки.



В ответ ударник вскакивает и бросается на прохожего с кулаками. Тот падает на землю, после чего барабанщик еще несколько раз пинает его ногами. Затем очевидцы оттаскивают музыканта, и он возвращается за свою ударную установку.



















