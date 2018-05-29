Шарапова вырвала победу в первом круге Roland Garros

Мария Шарапова пробилась во второй круг Roland Garros.

В своем первом матче на Открытом чемпионате Франции уроженка Нягани переиграла Рихел Хогенкамп из Голландии. Встреча закончилась со счетом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу российской спортсменки.



Отметим, что матч должен был состояться еще накануне, однако встречу перенесли из-за дождя.



Во втором круге Марии Шараповой предстоит играть с представительницей Хорватии Донной Векич.