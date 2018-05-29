    Шарапова вырвала победу в первом круге Roland Garros

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    Шарапова вырвала победу в первом круге Roland Garros

    Шарапова вырвала победу в первом круге Roland Garros

    Мария Шарапова пробилась во второй круг Roland Garros.

    В своем первом матче на Открытом чемпионате Франции уроженка Нягани переиграла Рихел Хогенкамп из Голландии. Встреча закончилась со счетом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу российской спортсменки.

    Отметим, что матч должен был состояться еще накануне, однако встречу перенесли из-за дождя.

    Во втором круге Марии Шараповой предстоит играть с представительницей Хорватии Донной Векич.

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