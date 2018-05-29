Абрамовичу разрешили въезд в Великобританию

Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу разрешили въезд на территорию Великобритании по израильскому паспорту на срок до шести месяцев.
Об этом сообщила ТАСС представитель британского премьера Терезы Мэй. По словам представителя Мэй, сейчас Абрамович может въехать в Великобританию без визы, но через шесть месяцев она ему всё-таки понадобится.
Представитель Терезы Мэй: «Все запросы на визу оцениваются по отдельности. Человеку, которого вы упомянули, обладающему израильским паспортом, не нужна виза, чтобы въехать на территорию Соединенного Королевства. Но по прошествии шести месяцев ему понадобится виза, чтобы жить, работать или учиться в Великобритании».
Ранее Абрамович не смог попасть на матч «Челси» против «Манчестер Юнайтед» из-за непродленной британской визы. По данным СМИ, бизнесмену не продлили британскую визу инвестора.
Накануне Абрамович получил израильское гражданство, право на которое у него есть в силу еврейского происхождения. При этом отмечалось, что после получения нового паспорта Абрамович стал самым богатым израильским гражданином (его состояние оценивается в 12,5 млрд долларов).
Представитель Терезы Мэй: «Все запросы на визу оцениваются по отдельности. Человеку, которого вы упомянули, обладающему израильским паспортом, не нужна виза, чтобы въехать на территорию Соединенного Королевства. Но по прошествии шести месяцев ему понадобится виза, чтобы жить, работать или учиться в Великобритании».
Ранее Абрамович не смог попасть на матч «Челси» против «Манчестер Юнайтед» из-за непродленной британской визы. По данным СМИ, бизнесмену не продлили британскую визу инвестора.
Накануне Абрамович получил израильское гражданство, право на которое у него есть в силу еврейского происхождения. При этом отмечалось, что после получения нового паспорта Абрамович стал самым богатым израильским гражданином (его состояние оценивается в 12,5 млрд долларов).
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