    ВМС Израиля остановили пытавшееся прорвать блокаду палестинское судно

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    ВМС Израиля остановили пытавшееся прорвать блокаду палестинское судно

    ВМС Израиля остановили пытавшееся прорвать блокаду палестинское судно

    Палестинское судно, вышедшее из сектора Газа и пытавшееся прорвать морскую блокаду, перехватили израильские военные. В нескольких милях от берега корабль под названием «Свобода» был остановлен патрульными катерами и взято на буксир.

    РИА Новости цитирует заявление для прессы: «Четыре катера ВМС Израиля перехватили корабль и буксируют его в сторону израильского города Ашдода». Сообщается, что на борту судна, направлявшегося в сторону Кипра, находятся студенты и раненые палестинцы, которые нуждаются в лечении за рубежом.

    Пресс-служба израильской армии подтвердила перехват и заявило, что после досмотра и обыска судно будет отбуксировано на базу ВМС в Ашдоде. Отмечается, что в военных наготове бригада медиков, которые в случае необходимости окажут помощь находящимся на борту больным и инвалидам.

    Израильтяне в рамках режима морской блокады ограничили для палестинцев зону судоходства 6–9 милями от побережья анклава. Военные назвали морскую блокаду необходимым и легальным инструментом защиты Израиля и его границ от терроризма и контрабанды оружия.

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