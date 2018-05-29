ВМС Израиля остановили пытавшееся прорвать блокаду палестинское судно

Палестинское судно, вышедшее из сектора Газа и пытавшееся прорвать морскую блокаду, перехватили израильские военные. В нескольких милях от берега корабль под названием «Свобода» был остановлен патрульными катерами и взято на буксир.
РИА Новости цитирует заявление для прессы: «Четыре катера ВМС Израиля перехватили корабль и буксируют его в сторону израильского города Ашдода». Сообщается, что на борту судна, направлявшегося в сторону Кипра, находятся студенты и раненые палестинцы, которые нуждаются в лечении за рубежом.
Пресс-служба израильской армии подтвердила перехват и заявило, что после досмотра и обыска судно будет отбуксировано на базу ВМС в Ашдоде. Отмечается, что в военных наготове бригада медиков, которые в случае необходимости окажут помощь находящимся на борту больным и инвалидам.
Израильтяне в рамках режима морской блокады ограничили для палестинцев зону судоходства 6–9 милями от побережья анклава. Военные назвали морскую блокаду необходимым и легальным инструментом защиты Израиля и его границ от терроризма и контрабанды оружия.
Пресс-служба израильской армии подтвердила перехват и заявило, что после досмотра и обыска судно будет отбуксировано на базу ВМС в Ашдоде. Отмечается, что в военных наготове бригада медиков, которые в случае необходимости окажут помощь находящимся на борту больным и инвалидам.
Израильтяне в рамках режима морской блокады ограничили для палестинцев зону судоходства 6–9 милями от побережья анклава. Военные назвали морскую блокаду необходимым и легальным инструментом защиты Израиля и его границ от терроризма и контрабанды оружия.
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