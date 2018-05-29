Моцарт окажется в турецком гареме на сцене «Санкт-Петербург Оперы»

В музыкальном театре готовятся к премьере оперы «Похищение из сераля».

В театре «Санкт-Петербург Опера» артисты осваивают турецкие костюмы XVIII века, созданные для постановки «Похищение из сераля». Кафтаны, шаровары и тюрбаны украшены намеренно увеличенными деталями, чтобы соответствовать жанру произведения Моцарта.



В этой сценической версии немало юмора и иронии. Действие перенесено во времена написания оперы. Именно тогда Вена, где творил композитор, была помешана на всём турецком: прически, музыка, одежда, кофе.



По мнению режиссера Юрия Александрова, Россия всегда могла посоревноваться с Европой в моде на восточное. В некоторых сценах даже появляется море. Художник Вячеслав Окунев создал восточный шатер готовый словно взмыть в воздух. Однако, на самом деле, в подобных сооружениях гаремы никогда не жили.



Арии исполняются на немецком, а вот диалоги, требующие реакции публики, оперные артисты разыгрывают на русском. Бесспорным сюрпризом для зрителей станет появление в спектакле самого Моцарта. Композитор фантазирует, что он попал в турецкий сераль, где ищет свою Констанцу. Кстати, в жизни он действительно похитил из отчего дома будущую жену, которую звали точно так же.