На букинистическом аукционе в Петербурге продадут сборник русских пословиц XVIII века

Юбилейный (десятый по счету) букинистический аукцион пройдет в чудом уцелевших интерьерах императорской яхты «Полярная звезда».

Уже в начале июня полистать старинные фолианты можно будет практически в той же обстановке, в которой Николай II сватался к принцессе Алисе на своей яхте.



Но не менее интересны и сами лоты. На торги выставили 334 экспоната. Стартовая цена самого дорогого — 450 тысяч рублей. Это внушительный двухтомник «Императорские дворцы». А среди исторических изданий — план преобразований города с проектом трамвайной сети, метро, канализации и пять редких карт. Самая ранняя датирована началом XVIII века.



Есть свои редкости и в разделе художественной литературы. Это собрание древних российских пословиц и поговорок 1770 года. Также с молотка уйдут сказки Пушкина, изданные в 1942 году на улице Адольфа Гитлера в Риге. Кроме того, одно из первых изданий «Недоросля» Фонвизина от 1800 года и уникальный автограф Анны Ахматовой.



Ряд монографий дополняет список российских богачей середины XIX века — по аналогии с современным рейтингом Forbes. На страницах издания автор расследует историю возникновения легендарных состояний империи: Шереметьевых, Демидовых, Юсуповых и, конечно, Романовых.