Родители и ученики бьются против реорганизации 700-й петербургской школы

Комитет по образованию решил оптимизировать расходы и объединить две школы в Василеостровском районе. Однако против выступили тысячи горожан, подписавшие петицию.

Ученики 700-й школы Петербурга вместе с родителями не устают протестовать против реорганизации учебного учреждения на Васильевском острове. Протестным флешмобам и развешиванию плакатов на фасаде здания образовательной организации не помешал даже Петербургский международный экономический форум, во время которого с атрибутами любых несогласий не церемонятся.



О ситуации уже совсем скоро станет известно президенту. Глава государства в числе тех высокопоставленных чиновников, которым направлена петиция против поглощения 700-й школы. Действительно, причина этого — в первую очередь, оптимизация бюджетных расходов.



Кстати, петицию поддержали свыше трех тысяч человек. Главная мысль учеников и родителей 700-й школы почти ленинская: лучше меньше, да лучше.



Сейчас в 700-й школе всего 358 человек. Это непростительно мало по меркам чиновников. Например, в расписании только один 6-й класс. При слиянии с 27-й школой, находящейся в соседнем квартале, туда переведут средние и старшие параллели, а историческое здание реконструируют и целиком отдадут малышам.



180 новых мест, больше классов. Хотя в здании 700-й школы народонаселение даже уменьшится на 18 человек. Но для родителей такое уравнение чиновников по-прежнему содержит множество неизвестных.



Юлия Ильина, мама ученика 2-го класса средней общеобразовательной школы №700 Василеостровского района: «Мы хотим оценить безопасность нахождения наших детей, их будущее. Ведь образовательная программа меняется. Показатели успеваемости детей у нас и у 27-й школы тоже очень разные».



Юлия Киселёва, глава администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга: «При введении этой школы как начальной у нас будет возможность организовать занятия для начальной школы, для малышей. У нас будет больше маневра для организации питания. Не будет необходимости кормить детей только на одной перемене».



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв расскажет о внеклассных занятиях протестующих учеников.