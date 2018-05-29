Джефф Монсон: сегодня я счастлив, я стал русским

Боец Джефф Монсон обрадовался получению российского гражданства.
В своем видеообращении на русском языке знаменитый спортсмен подчеркнул, что сегодня по-настоящему счастлив.
Джефф Монсон: «Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое, Россия».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин предоставил Джеффри Монсону российское гражданство.
Как объяснил Дмитрий Песков, получить российский паспорт спортсмену помогла его всемирная известность. Именно это стало основанием для предоставления гражданства. При этом пресс-секретарь президента отметил, что Монсон станет российским гражданином только после того, как принесет присягу.
Надо сказать, что Джефф Монсон, также известный как Снеговик, ранее говорил, что получение российского паспорта является его давней мечтой. Кроме того, спортсмен неоднократно начинал свои бои под гимн Советского Союза, а на его теле есть татуировки с символами России.
Джефф Монсон: «Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое, Россия».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин предоставил Джеффри Монсону российское гражданство.
Как объяснил Дмитрий Песков, получить российский паспорт спортсмену помогла его всемирная известность. Именно это стало основанием для предоставления гражданства. При этом пресс-секретарь президента отметил, что Монсон станет российским гражданином только после того, как принесет присягу.
Надо сказать, что Джефф Монсон, также известный как Снеговик, ранее говорил, что получение российского паспорта является его давней мечтой. Кроме того, спортсмен неоднократно начинал свои бои под гимн Советского Союза, а на его теле есть татуировки с символами России.
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