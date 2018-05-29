Дерзкий кортеж иномарок покорил пешеходный мост в Петербурге

В Смольном разбираются, кто виноват в том, что сразу три иномарки оказались на Яхтенном мосту, движение автомобилей по которому запрещено.
В Петербурге кортеж из трех иномарок заехал на пешеходный Яхтенный мост. Фото и видео от возмущенных горожан попали в СМИ.
В итоге покорение переправы, связывающей Приморский район со стадионом на Крестовском острове, стоило должности водителю компании элитного такси. Об этом в телефонном разговоре сообщил владелец фирмы, которая в том числе предоставляет услуги по перевозкам.
Новость о появлении дерзкого кортежа на пешеходной переправе стала для бизнесмена неожиданной. Однако он сразу опознал свою машину (она в процессии следует второй) и принял решение об увольнении сотрудника. При этом водитель, по его словам, так и не пояснил, как он и еще две презентабельные иномарки оказались в пешеходной зоне. Очевидно, что у них был спецключ, позволивший открыть шлагбаум на мосту.
За наведение порядка на Яхтенном мосту взялся и вице-губернатор Игорь Албин. Он поручил усилить контроль за соблюдением проезда автомобилей. Как сообщили в аппарате чиновника, на это задание бросили служащих сразу нескольких ведомств — комитета по развитию транспортной инфраструктуры, «Мостотреста» и Дирекции транспортного строительства. При этом последним не только предстоит выяснить, как машины оказались на мосту, но и пересчитать все ключи от ограничителей.
Из сообщения пресс-службы вице-губернатора Игоря Албина: «По своим техническим характеристикам Яхтенный мост может быть транспортным объектом, однако с момента его открытия Администрация Санкт-Петербурга заявляла о том, что по мосту сможет передвигаться только спецавтотранспорт, для чего на въездах были предусмотрены ограничительные барьеры и шлагбаумы. До настоящего времени функциональное назначение моста не менялось».
Напомним: мост в створе Яхтенной улицы возводился в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу — 2018. Он является самой протяженной и самой высокой пешеходной переправой Петербурга. 940 метров соединяют Приморский район и «Стадион Санкт-Петербург».
В итоге покорение переправы, связывающей Приморский район со стадионом на Крестовском острове, стоило должности водителю компании элитного такси. Об этом в телефонном разговоре сообщил владелец фирмы, которая в том числе предоставляет услуги по перевозкам.
Новость о появлении дерзкого кортежа на пешеходной переправе стала для бизнесмена неожиданной. Однако он сразу опознал свою машину (она в процессии следует второй) и принял решение об увольнении сотрудника. При этом водитель, по его словам, так и не пояснил, как он и еще две презентабельные иномарки оказались в пешеходной зоне. Очевидно, что у них был спецключ, позволивший открыть шлагбаум на мосту.
За наведение порядка на Яхтенном мосту взялся и вице-губернатор Игорь Албин. Он поручил усилить контроль за соблюдением проезда автомобилей. Как сообщили в аппарате чиновника, на это задание бросили служащих сразу нескольких ведомств — комитета по развитию транспортной инфраструктуры, «Мостотреста» и Дирекции транспортного строительства. При этом последним не только предстоит выяснить, как машины оказались на мосту, но и пересчитать все ключи от ограничителей.
Из сообщения пресс-службы вице-губернатора Игоря Албина: «По своим техническим характеристикам Яхтенный мост может быть транспортным объектом, однако с момента его открытия Администрация Санкт-Петербурга заявляла о том, что по мосту сможет передвигаться только спецавтотранспорт, для чего на въездах были предусмотрены ограничительные барьеры и шлагбаумы. До настоящего времени функциональное назначение моста не менялось».
Напомним: мост в створе Яхтенной улицы возводился в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу — 2018. Он является самой протяженной и самой высокой пешеходной переправой Петербурга. 940 метров соединяют Приморский район и «Стадион Санкт-Петербург».
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