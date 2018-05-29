Опубликовано видео ликвидации убийцы полицейских в Льеже

В Сети появилось видео ликвидации убийцы, который расстрелял полицейских в бельгийском городе Льеж.
На кадрах видно, как преступник с пистолетом в руках выбегает из здания где он укрывался. Он направляет оружие в сторону полицейских, но те стреляют первыми и убивают его.
Ранее сегодня в Льеже от рук вооруженного преступника погибли три человека, еще двое были ранены. Во время проверки документов на улице преступник выхватил оружие у женщины-патрульной и открыл стрельбу. Двое полицейских и водитель проезжавшей мимо машины погибли на месте. После этого убийца скрылся в здании лицея, где попытался взять заложника. Нападавшего застрелили подоспевшие спецназовцы. Им оказался 36-летний бельгиец с уголовным прошлым. По данным местных СМИ, он мог поддаться влиянию радикалов в тюрьме.
Дело возбудили по статье о терроризме.
Ранее сегодня в Льеже от рук вооруженного преступника погибли три человека, еще двое были ранены. Во время проверки документов на улице преступник выхватил оружие у женщины-патрульной и открыл стрельбу. Двое полицейских и водитель проезжавшей мимо машины погибли на месте. После этого убийца скрылся в здании лицея, где попытался взять заложника. Нападавшего застрелили подоспевшие спецназовцы. Им оказался 36-летний бельгиец с уголовным прошлым. По данным местных СМИ, он мог поддаться влиянию радикалов в тюрьме.
Дело возбудили по статье о терроризме.
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