    Опубликовано видео ликвидации убийцы полицейских в Льеже. Бельгия, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео ликвидации убийцы полицейских в Льеже

    Опубликовано видео ликвидации убийцы полицейских в Льеже

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    • Фото: Ruptly
    Опубликовано видео ликвидации убийцы полицейских в Льеже

    Опубликовано видео ликвидации убийцы полицейских в Льеже

    Опубликовано видео ликвидации убийцы полицейских в Льеже
    • Фото: Ruptly

      • В Сети появилось видео ликвидации убийцы, который расстрелял полицейских в бельгийском городе Льеж.

      На кадрах видно, как преступник с пистолетом в руках выбегает из здания где он укрывался. Он направляет оружие в сторону полицейских, но те стреляют первыми и убивают его.

      смотретьВ бельгийском Льеже неизвестный убил двух полицейских и попытался взять заложников
      В бельгийском Льеже неизвестный убил двух полицейских и попытался взять заложников
      Ранее сегодня в Льеже от рук вооруженного преступника погибли три человека, еще двое были ранены. Во время проверки документов на улице преступник выхватил оружие у женщины-патрульной и открыл стрельбу. Двое полицейских и водитель проезжавшей мимо машины погибли на месте. После этого убийца скрылся в здании лицея, где попытался взять заложника. Нападавшего застрелили подоспевшие спецназовцы. Им оказался 36-летний бельгиец с уголовным прошлым. По данным местных СМИ, он мог поддаться влиянию радикалов в тюрьме.

      Дело возбудили по статье о терроризме.

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