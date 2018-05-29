Польша заявила о готовности строить в стране дороги и военные базы для США

Польша сделала предложение США о размещении на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,
5–2 миллиарда долларов.
Официальный документ под названием «Предложение для постоянного присутствия США в Польше» был опубликован сегодня министерством национальной обороны этой страны.
Во вступительной части отмечается, что отношения Польши и США «чрезвычайно тесные и основаны на общих ценностях и общих интересах». Далее говорится об «усилении российской угрозы», а также высказываются подозрения в том, что Москва пытается «открыто нарушать и изменять европейские структуры безопасности, снижать уровень руководства и участия США на континенте».
Поляки вспоминают, как в прошлом году во время визита в их страну американский лидер Дональд Трамп заявил, что «есть ужасные угрозы нашей безопасности». «Мы будем противостоять им… Мы победим», — приводят чиновники отрывки из варшавской речи Трампа и заявляют, что могут «помочь».
Из текста документа: «Постоянное присутствие танковой дивизии США в Польше — на специализированных военных объектах США — поможет достичь этой цели».
Далее отмечается, что «Польша хочет внести свой вклад в повышение безопасности и защиты Европы», поэтому там готовы «оказать значительную поддержку, которая может достигать 1,5–2 миллиарда долларов США». Кроме того, в стране готовы строить дороги и военные объекты для американских войск и разрешить США «доступ к дополнительной инфраструктуре, принадлежащей министерству национальной обороны, государственным и местным административным учреждениям, а также другим государственным или управляемым государством объектам».
В качестве одного из возможных мест размещения американской дивизии польская сторона предлагает территорию в районе городов Быдгощ и Торунь.
Накануне о России, как о главной угрозе для НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда. «Стабильная и безопасная Европа — лучшая американская инвестиция», — добавил он. в Кремле отметили, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны.
Во вступительной части отмечается, что отношения Польши и США «чрезвычайно тесные и основаны на общих ценностях и общих интересах». Далее говорится об «усилении российской угрозы», а также высказываются подозрения в том, что Москва пытается «открыто нарушать и изменять европейские структуры безопасности, снижать уровень руководства и участия США на континенте».
Поляки вспоминают, как в прошлом году во время визита в их страну американский лидер Дональд Трамп заявил, что «есть ужасные угрозы нашей безопасности». «Мы будем противостоять им… Мы победим», — приводят чиновники отрывки из варшавской речи Трампа и заявляют, что могут «помочь».
Из текста документа: «Постоянное присутствие танковой дивизии США в Польше — на специализированных военных объектах США — поможет достичь этой цели».
Далее отмечается, что «Польша хочет внести свой вклад в повышение безопасности и защиты Европы», поэтому там готовы «оказать значительную поддержку, которая может достигать 1,5–2 миллиарда долларов США». Кроме того, в стране готовы строить дороги и военные объекты для американских войск и разрешить США «доступ к дополнительной инфраструктуре, принадлежащей министерству национальной обороны, государственным и местным административным учреждениям, а также другим государственным или управляемым государством объектам».
В качестве одного из возможных мест размещения американской дивизии польская сторона предлагает территорию в районе городов Быдгощ и Торунь.
Накануне о России, как о главной угрозе для НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда. «Стабильная и безопасная Европа — лучшая американская инвестиция», — добавил он. в Кремле отметили, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны.
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