Женщина умерла после косметологической процедуры в московской клинике

Московские следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки частной клиники на
северо-западе столицы.
51-летней женщине стало плохо после косметологической процедуры. Пациентка потеряла сознание, после чего сотрудники частной клиники вызвали скорую.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. Врачи спасти ее не смогли, женщина скончалась через несколько дней, сообщили в столичном главке СК.
По данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти женщины будет установлена специалистами во время судмедэкспертизы.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. Врачи спасти ее не смогли, женщина скончалась через несколько дней, сообщили в столичном главке СК.
По данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти женщины будет установлена специалистами во время судмедэкспертизы.
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