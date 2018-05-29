    Женщина умерла после косметологической процедуры в московской клинике

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    Женщина умерла после косметологической процедуры в московской клинике

    Женщина умерла после косметологической процедуры в московской клинике

    Московские следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки частной клиники на северо-западе столицы.

    51-летней женщине стало плохо после косметологической процедуры. Пациентка потеряла сознание, после чего сотрудники частной клиники вызвали скорую.

    Пострадавшую женщину доставили в больницу. Врачи спасти ее не смогли, женщина скончалась через несколько дней, сообщили в столичном главке СК.

    По данному факту проводится доследственная проверка. Точная причина смерти женщины будет установлена специалистами во время судмедэкспертизы.

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