В эту пятницу НТВ покажет «Вечер памяти Александра Абдулова». Сегодня одному из самых ярких артистов отечественного театра и кино могло бы исполниться 65 лет.
|
66
Свой последний юбилей, 50-летие, Абдулов отмечал на работе, готовился к очередной премьере в «Ленкоме», куда приехали репортеры НТВ поздравить артиста, взять интервью и сделать сюжет для новостей.
Это было 15 лет назад. Один день — одно событие из четверти века глазами НТВ. В канун 25-летия нашего канала мы запустили информационно-исторический проект. О чем рассказывала в этот день программа «Сегодня», начиная с года основания телекомпании и заканчивая современными событиями, как менялись мир и страна, порой постепенно, порой стремительно. Cмотрите на НТВ.Ru, ищите и подписывайтесь на проект «25 лет НТВ» в наших аккаунтах в социальных сетях.
Это было 15 лет назад. Один день — одно событие из четверти века глазами НТВ. В канун 25-летия нашего канала мы запустили информационно-исторический проект. О чем рассказывала в этот день программа «Сегодня», начиная с года основания телекомпании и заканчивая современными событиями, как менялись мир и страна, порой постепенно, порой стремительно. Cмотрите на НТВ.Ru, ищите и подписывайтесь на проект «25 лет НТВ» в наших аккаунтах в социальных сетях.
Комментарии