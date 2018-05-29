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    Один день — одно событие: НТВ представляет информационно-исторический проект

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    Один день — одно событие: НТВ представляет информационно-исторический проект

    Один день — одно событие: НТВ представляет <nobr>информационно-исторический</nobr> проект

      В эту пятницу НТВ покажет «Вечер памяти Александра Абдулова». Сегодня одному из самых ярких артистов отечественного театра и кино могло бы исполниться 65 лет.

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      Свой последний юбилей, 50-летие, Абдулов отмечал на работе, готовился к очередной премьере в «Ленкоме», куда приехали репортеры НТВ поздравить артиста, взять интервью и сделать сюжет для новостей.

      смотретьК юбилею Александра Абдулова. Вечер памяти в «Ленкоме» — 1 июня в 21:30 на НТВ
      К юбилею Александра Абдулова. Вечер памяти в «Ленкоме» — 1 июня в 21:30 на НТВ
      Это было 15 лет назад. Один день — одно событие из четверти века глазами НТВ. В канун 25-летия нашего канала мы запустили информационно-исторический проект. О чем рассказывала в этот день программа «Сегодня», начиная с года основания телекомпании и заканчивая современными событиями, как менялись мир и страна, порой постепенно, порой стремительно. Cмотрите на НТВ.Ru, ищите и подписывайтесь на проект «25 лет НТВ» в наших аккаунтах в социальных сетях.

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