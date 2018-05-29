    В Минске Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие с НАТО и ЕС. армии мира, Белоруссия, визы, Европейский союз, Лавров, Лукашенко, НАТО, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минске Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие с НАТО и ЕС

    В Минске Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие с НАТО и ЕС

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    В Минске Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие с НАТО и ЕС

    В Минске Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие с НАТО и ЕС

    В Минске Лавров обсудил с Лукашенко взаимодействие с НАТО и ЕС

      Россия и Белоруссия готовят совместный план развития двусторонних отношений на следующие 4 года. Документ представят на заседании высшего совета Союзного государства. Сегодня детали этой встречи обсуждали в Минске министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который приехал в страну с рабочим визитом, и его белорусский коллега. Также глава нашего МИДа пообщался с Александром Лукашенко.

      Легкое движение руки, подпись на документе и — часть ограничений уходит в прошлое. Пока речь идет о спортивном безвизе между Россией и Белоруссией. Так сказать, пробный тестовый режим. На чемпионат мира по футболу в Россию иностранцы теперь могут без проблем приехать через Минск, а через год по такой же схеме посетить вторые Европейские игры в белорусской столице.

      Это первый серьезный практический шаг в сторону взаимного признания визовых документов, о котором говорят давно. Двухдневный визит главы российского МИДа — традиционный. Нужно сверить часы, обсудить проблемы. Белоруссия — ближайший союзник, перечень вопросов широчайший: Сирия, Иран, Корейский полуостров, взаимодействие в ООН и ОБСЕ. Отдельно коснулись ситуации с НАТО и на встрече с белорусским президентом, и на брифинге с журналистами.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Нас тревожит активизация деятельности НАТО, которую мы в последнее время наблюдаем в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше. Наша позиция, как и позиция Республики Беларусь, что сегодня было подтверждено на встрече с президентом Лукашенко, остается неизменной: такие действия по одностороннему развитию военной инфраструктуры, одностороннему развертыванию сил и средств вблизи наших границ являются деструктивными, подрывают доверие, взаимопонимание в Европе и ведут к фрагментации европейского пространства безопасности».

      Русофобия по-прежнему в ходу у многих европейцев. Наглядный пример — скандальное дело Скрипалей, требование сразу признать вину и обещание неоспоримых фактов попозже, которых, к слову, нет до сих пор. Расследование трагедии с Boeing, сбитым над территорией Украины, по словам Сергея Лаврова, укладываются уже в отработанную схему. Натурные испытания «Алмаз-Антея», включая первичные данные с радаров, согласно которым, ракета не могла взлететь с той точки, откуда, как утверждают голландские следователи, она была запущена, учитывать не посчитали нужным.

      Сергей Лавров: «Все это было проигнорировано, какие-то были достаточно легковесные заявления, что радар просто не увидел ракету, потому что она очень быстро летела. У специалистов это, конечно, ничего кроме улыбки не вызывает».

      Как передает корреспондент НТВ Сергей Савин, под занавес визита состоялся откровенный разговор со студентами и педсоставом академии управления об Украине, контроле в Интернете и управленческих инновациях в дипломатии. Впрочем, по мнению Сергея Лаврова, пока технологии в переговорах проигрывают личному восприятию, поэтому если хочешь успеха, тогда только сам — глаза в глаза.

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