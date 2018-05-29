На Кубани парашютиста из-под колес автомобиля сдуло ветром в витрину магазина

Падение парапланериста в шаге от проезжей части сняла камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. После этого пострадавший разнес витрину магазина.
Камера видеорегистратора сняла, как спортсмен теряет управление парапланом и падает на разделительную полосу прямо перед колесами автомобиля. Водитель успевает притормозить. Но на этом злоключения пострадавшего не заканчиваются.
Как отмечает Блокнот.Краснодар, сразу после падения порыв сильного ветра отбросил парапланериста на стеклянную витрину магазина. Издание публикует фото с места инцидента. На снимках — вдребезги разбитое стекло и кровь на полу.
Отмечается, что парашютист остался жив, но сильно пострадал: у мужчины ушиб спины, перелом руки и многочисленные порезы.
Ранее МЧС Краснодарского края предупреждало о надвигающемся на регион шторме. Метеорологи прогнозировали порывы ветра до 22 м/с.
Как отмечает Блокнот.Краснодар, сразу после падения порыв сильного ветра отбросил парапланериста на стеклянную витрину магазина. Издание публикует фото с места инцидента. На снимках — вдребезги разбитое стекло и кровь на полу.
Отмечается, что парашютист остался жив, но сильно пострадал: у мужчины ушиб спины, перелом руки и многочисленные порезы.
Ранее МЧС Краснодарского края предупреждало о надвигающемся на регион шторме. Метеорологи прогнозировали порывы ветра до 22 м/с.
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