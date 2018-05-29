Жюри конкурса «Самая красивая страна» выбрало победителей

Судьи фотоконкурса «Самая красивая страна» определились с победителями этого года. Итоговое заседание состоялось в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Имена авторов лучших работ пока останутся в тайне, их назовут осенью на церемонии награждения. Лауреатов выбирали в 12 номинациях — «Подводный мир», «Культурное наследие», «Россия в лицах» и других. Победители получат по 250 тысяч рублей. А в жюри уже думают о дальнейшем развитии конкурса.



Сергей Шойгу, президент Русского географического общества: «На следующий год мы для детей сделаем более широкую программу, чтобы они могли участвовать во всех номинациях, но, естественно, предупреждая и говоря о том, что в этом азартном порыве сделать фото надо быть, конечно, аккуратными и осторожными».



Также жюри поддержало идею о введении новой номинации — снимки дикой природы, сделанные на мобильный телефон.