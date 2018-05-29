Суд арестовал вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Замоскворецкий суд Москвы арестовал мужчину, повредившего картину Ильи Репина в Третьяковской галерее.
Как сообщает ТАСС, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и арестовал Игоря Подпорина. Мужчина пробудет под стражей до 26 июля.
Таким образом, суд согласился с позицией следствия о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания Подпорину исключительной меры пресечения.
Добавим, что на заседании суда Подпорин опроверг свои слова о том, что перед нападением на картину он выпил 100 граммов водки, и заявил, что на него давили «все, включая сотрудников Третьяковки». Кроме того, мужчина заявил, что повредил картину из-за того, что считал отраженные на ней события неправдоподобными.
Между тем следствие переквалифицировало статью о повреждении ценностей на «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов». Теперь обвиняемому грозит штраф в размере до 5 млн рублей и до 6 лет заключения.
Напомним, в конце прошлой недели перед закрытием Третьяковской галереи Игорь Подпорин прорвался в пустой зал и несколько раз ударил по застекленному полотну Репина металлической стойкой ограждения. В результате холст оказался порван в трех местах. Сразу после задержания Подпорин свой поступок объяснил просто — выпил, и вдруг «накатило». В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ущерб от его действий оценивается более чем в полмиллиона рублей. Как заявили в Третьяковке, после реставрации картина вернется в экспозицию, но только если для нее изготовят антивандальную капсулу.
Таким образом, суд согласился с позицией следствия о наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания Подпорину исключительной меры пресечения.
Добавим, что на заседании суда Подпорин опроверг свои слова о том, что перед нападением на картину он выпил 100 граммов водки, и заявил, что на него давили «все, включая сотрудников Третьяковки». Кроме того, мужчина заявил, что повредил картину из-за того, что считал отраженные на ней события неправдоподобными.
Между тем следствие переквалифицировало статью о повреждении ценностей на «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов». Теперь обвиняемому грозит штраф в размере до 5 млн рублей и до 6 лет заключения.
Напомним, в конце прошлой недели перед закрытием Третьяковской галереи Игорь Подпорин прорвался в пустой зал и несколько раз ударил по застекленному полотну Репина металлической стойкой ограждения. В результате холст оказался порван в трех местах. Сразу после задержания Подпорин свой поступок объяснил просто — выпил, и вдруг «накатило». В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ущерб от его действий оценивается более чем в полмиллиона рублей. Как заявили в Третьяковке, после реставрации картина вернется в экспозицию, но только если для нее изготовят антивандальную капсулу.
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