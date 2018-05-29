Тела четырех мужчин с проломленными головами нашли в Красноярском крае

Красноярские сыщики выясняют обстоятельства гибели четырех мужчин в селе Тасеево.
Страшную находку сделал местный участковый. Во время обхода своего участка полицейский зашел в один из домов, где обнаружил мертвых мужчин.
Среди погибших хозяин дома, его сын, а также двое местных жителей, сообщили в УМВД по Красноярскому краю. Причиной их гибели стали открытые черепно-мозговые ранения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются личности и возраст погибших, опрашиваются жители села, сообщили в красноярском управлении СК. На место ЧП вылетели руководители региональных силовых ведомств.
Среди погибших хозяин дома, его сын, а также двое местных жителей, сообщили в УМВД по Красноярскому краю. Причиной их гибели стали открытые черепно-мозговые ранения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются личности и возраст погибших, опрашиваются жители села, сообщили в красноярском управлении СК. На место ЧП вылетели руководители региональных силовых ведомств.
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