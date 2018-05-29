Во Франции появился памятник погибшим в Первой мировой русским воинам

Монумент русским воинам, которые погибли в Первой мировой, открыли во Франции. Весной 1917 года они помогли французам освободить от кайзеровской армии неприступный бастион. После революции российские солдаты уже не были связаны присягой царю, но пошли на штурм, сдержав обещание помочь союзникам.

Маковые поля Марны — кровавые поля боев Первой мировой войны, великой войны, как пишут о ней во французских учебниках истории. И как писал в своих мемуарах маршал Фош, если Франция не была стерта с европейской карты, то только благодаря мужеству и героизму российских солдат.



В 1914 году контрнаступление, начатое Россией на своем фронте до завершения мобилизации, заставило германское командование снять с парижского направления два армейских корпуса. Высота оставалась, по сути, крепостью, которую кайзеровская армия удерживала 3 года. И вот весной 1917 года русские батальоны пошли на штурм неприступного укрепления. Были убиты, ранены или пропали без вести почти 2000 русских воинов, но задачу, поставленную французским командованием, российская бригада выполнила полностью.



Пьер Малиновский: «Этот эпизод десятилетия был забыт. Все знали о битве на Марне, о маршале Малиновском, но никто не знал, что только здесь, на одном этом холме, где 100 лет назад были траншеи, погребены 700 русских солдат и офицеров. Они прибыли сюда из Екатеринбурга. Представляете, они проделали путь в несколько тысяч километров, чтобы Франция смогла победить».



Как выяснил обозреватель НТВ Вадим Глускер, бывший военный Пьер Малиновский не является потомком советского маршала, просто однофамилец. Он несколько лет назад начал амбициозный проект раскопок на местах сражений Первой мировой войны. Оказалось, что апреле 1917 года солдаты уже знали о революции в России. И именно перед сражением за эту высоту в экспедиционном корпусе был создан солдатский комитет.



Пьер Малиновский: «Мы критикуем Россию за все, но мы забываем, что, например, решение о том, идти ли в бой, принимали не офицеры, а солдаты. Большинством голосов они решили идти в атаку. На следующий день сотни из них не вернулись из боя. Ценой своих жизней они подтвердили верность России союзническому долгу».



Немного расстраивает Пьера Малиновского, что это уже 4-й монумент во Франции в память о русских воинах, погибших во время Первой мировой войны, но ни одного подобного нет на территории России. Впрочем, главное сейчас другое: в период не самых простых отношений между Россией и Западом французские власти делают все, чтобы такие памятники появлялись.



Алексей Мешков, посол РФ во Франции: «Чтобы местная таможня за 2 дня растаможила памятник, это нереально! Но все хотели, чтобы он здесь стоял. Это изысканный монумент. Он будет посещаться россиянами и теми французами, которые ценят вклад российской армии».



После октябрьской революции русский экспедиционный корпус решили расформировать, но сотни русских добровольцев продолжили службу в войсках союзников на полях сражений, за что их теперь каждый французский школьник знает исключительно как бойцов Русского легиона чести.