Медведев назвал ВЭБ ключевым инструментом в реализации «майского» указа Путина

ВЭБ станет ключевым инструментом в реализации «майского» указа президента. Об этом заявил
премьер-министр Дмитрий Медведев. Он провел заседание наблюдательного совета банка в обновленном составе.
С прошлой недели ВЭБ возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. По словам главы правительства, еще многое предстоит сделать, чтобы ВЭБ стал эффективным институтом развития, но необходимый задел есть.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «В дальнейшем нужно будет предусмотреть и дополнительную капитализацию банка, о чем только что Игорь Иванович со мной говорил. Займется этим уже Игорь Иванович, который возглавил банк. Думаю, что Игорь Иванович в представлении не нуждается, все с ним плотно работали».
Как отметил президент Владимир Путин, Шувалов, работая в кабмине, занимался крупными проектами и по многим направлениям работал с иностранными партнерами, этот опыт ему пригодится ему для реализации новых задач.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «В дальнейшем нужно будет предусмотреть и дополнительную капитализацию банка, о чем только что Игорь Иванович со мной говорил. Займется этим уже Игорь Иванович, который возглавил банк. Думаю, что Игорь Иванович в представлении не нуждается, все с ним плотно работали».
Как отметил президент Владимир Путин, Шувалов, работая в кабмине, занимался крупными проектами и по многим направлениям работал с иностранными партнерами, этот опыт ему пригодится ему для реализации новых задач.
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