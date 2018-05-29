    Медведев назвал ВЭБ ключевым инструментом в реализации «майского» указа Путина. банки, Медведев, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев назвал ВЭБ ключевым инструментом в реализации «майского» указа Путина

    Медведев назвал ВЭБ ключевым инструментом в реализации «майского» указа Путина

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    Медведев назвал ВЭБ ключевым инструментом в реализации «майского» указа Путина

    Медведев назвал ВЭБ ключевым инструментом в реализации «майского» указа Путина

      ВЭБ станет ключевым инструментом в реализации «майского» указа президента. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он провел заседание наблюдательного совета банка в обновленном составе.

      С прошлой недели ВЭБ возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов. По словам главы правительства, еще многое предстоит сделать, чтобы ВЭБ стал эффективным институтом развития, но необходимый задел есть.

      Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «В дальнейшем нужно будет предусмотреть и дополнительную капитализацию банка, о чем только что Игорь Иванович со мной говорил. Займется этим уже Игорь Иванович, который возглавил банк. Думаю, что Игорь Иванович в представлении не нуждается, все с ним плотно работали».

      Как отметил президент Владимир Путин, Шувалов, работая в кабмине, занимался крупными проектами и по многим направлениям работал с иностранными партнерами, этот опыт ему пригодится ему для реализации новых задач.

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