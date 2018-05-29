    Путин и Эрдоган подтвердили приверженность целостности Сирии

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    Путин и Эрдоган подтвердили приверженность целостности Сирии

    Путин и Эрдоган подтвердили приверженность целостности Сирии

    Владимир Путин провел переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе Анкары, была затронута сирийская тема. Лидеры России и Турции обратили внимание на важность политического урегулирования кризиса в Сирии, а также выразили приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности страны.

    Также Путин и Эрдоган обсудили вопросы развития российско-турецких отношений. Как подчеркнули в пресс-службе Кремля, во время разговора был с удовлетворением констатирована последовательная реализация стратегических совместных проектов в сфере энергетики — строительства АЭС «Аккую» и трубопровода «Турецкий поток».

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