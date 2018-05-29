De Beers начнет торговать искусственно выращенными бриллиантами

Искусственные бриллианты — это навсегда. Так теперь может звучать лозунг алмазного гиганта De Beers. Компания объявила, что выходит на рынок синтетических камней. Совсем недавно предприятие было категорически против синтетики, но рынок искусственных алмазов настолько перспективный, что пришлось поступиться имиджем.

De Beers, являющийся вторым по величине мировым производителем алмазов, начинает продавать бриллианты, выращенные в лабораториях. Этим решением компания на 180 градусов меняет идеологию. Еще 2 года назад она проводила рекламную кампанию пол лозунгом «Настоящее — это редко».



Теперь же дочерняя компания De Beers под названием Lightbox собирается потеснить лидеров рынка синтетики, среди которых кстати, и российская New Diamond Technology. Обычный искусственный алмаз на 30–40% дешевле натурального, в De Beers обещают скидку в 75%. Камень в один карат будет стоить 800 долларов.



Сейчас синтетика занимает всего 2% рынка, но аналитики уверяют, что к 2030 году доля будет уже 10%. Бриллианты Lighbox — ювелирные, а не промышленные. Внутри них будет логотип компании, незаметный невооруженным глазом. Это своего рода паспорт камня.