Москва заняла 54-е место среди самых дорогих городов мира

Российская столица не попала ни в первую десятку, ни в двадцатку рейтинга самых дорогих городов мира. В этом списке Москва оказалась в предпоследних рядах:
54-е место из 77.
Москва и Санкт-Петербург заняли соответственно 54-е и 51-е места в рейтинге стоимости жизни в 77 крупнейших городах мира. В первой пятерке — Цюрих, Женева, Осло, Копенгаген, Нью-Йорк.
Примерно как в Москве по дороговизне является жизнь в Праге (50-е место), Сан-Паулу (52-е место), Йоханнесбурге (53-е место) и Бангкоке (55-е место).
Исследование проводилось по заказу швейцарского банка UBS, расчеты производились в валюте.
Также были составлены несколько мини-рейтингов. По уровню зарплат Москва оказалась на 63-м месте, а Санкт-Петербург — на 66-м. Лидируют здесь Женева, Цюрих и Люксембург. Самой высокой покупательской способностью отличаются жители Лос-Анджелеса, следом идут Цюрих и Майами; Москва — на 59-м месте, Петербург — на 68-м.
И наконец исследователи выяснили: чтобы купить бургер известного производителя, москвичам придется работать 30 минут, петербуржцам — 38 минут, тогда как у жителей Лос-Анджелеса на это уйдет примерно в два раза меньше времени — всего 14 минут, передает ТАСС.
Примерно как в Москве по дороговизне является жизнь в Праге (50-е место), Сан-Паулу (52-е место), Йоханнесбурге (53-е место) и Бангкоке (55-е место).
Исследование проводилось по заказу швейцарского банка UBS, расчеты производились в валюте.
Также были составлены несколько мини-рейтингов. По уровню зарплат Москва оказалась на 63-м месте, а Санкт-Петербург — на 66-м. Лидируют здесь Женева, Цюрих и Люксембург. Самой высокой покупательской способностью отличаются жители Лос-Анджелеса, следом идут Цюрих и Майами; Москва — на 59-м месте, Петербург — на 68-м.
И наконец исследователи выяснили: чтобы купить бургер известного производителя, москвичам придется работать 30 минут, петербуржцам — 38 минут, тогда как у жителей Лос-Анджелеса на это уйдет примерно в два раза меньше времени — всего 14 минут, передает ТАСС.
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