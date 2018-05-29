    Москва заняла 54-е место среди самых дорогих городов мира

    комментировать

    Москва заняла 54-е место среди самых дорогих городов мира

    Москва заняла <nobr>54-е</nobr> место среди самых дорогих городов мира

    Российская столица не попала ни в первую десятку, ни в двадцатку рейтинга самых дорогих городов мира. В этом списке Москва оказалась в предпоследних рядах: 54-е место из 77.

    Москва и Санкт-Петербург заняли соответственно 54-е и 51-е места в рейтинге стоимости жизни в 77 крупнейших городах мира. В первой пятерке — Цюрих, Женева, Осло, Копенгаген, Нью-Йорк.

    Примерно как в Москве по дороговизне является жизнь в Праге (50-е место), Сан-Паулу (52-е место), Йоханнесбурге (53-е место) и Бангкоке (55-е место).

    Исследование проводилось по заказу швейцарского банка UBS, расчеты производились в валюте.

    Также были составлены несколько мини-рейтингов. По уровню зарплат Москва оказалась на 63-м месте, а Санкт-Петербург — на 66-м. Лидируют здесь Женева, Цюрих и Люксембург. Самой высокой покупательской способностью отличаются жители Лос-Анджелеса, следом идут Цюрих и Майами; Москва — на 59-м месте, Петербург — на 68-м.

    И наконец исследователи выяснили: чтобы купить бургер известного производителя, москвичам придется работать 30 минут, петербуржцам — 38 минут, тогда как у жителей Лос-Анджелеса на это уйдет примерно в два раза меньше времени — всего 14 минут, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru